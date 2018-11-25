Вчені розповіли, яку сік захищає від онкології і старіння

Соки. Фото: pixabay.com

Вміст корисних нутрієнтів в такому соку може перевершувати показники свіжих овочів

Виробники соків спільно з вченими з Центру харчування і біотехнології прийшли до висновку, що томатні соки промислового виробництва можуть виявитися надзвичайно корисними.

За словами ученых, вміст корисних нутрієнтів в таких соках може перевершувати показники свіжих томатів і свіжовіджатого соку, передає Medikforum.

"Щоб отримати продукт, отодвигающий старість і успішно бореться з пухлинними процесами, досить пройтися до найближчого продуктового магазину і купити упаковку томатного соку", — висловилися з цього приводу автори проекту.

Експертизу проходили 10 зразків томатного соку прямого віджиму, більше 70 зразків відновлених томатних соків і 19 зразків томатів. Згідно зробленому експертами висновку, відновлений сік виявився справжнім джерелом корисних для організму мікроелементів. Зокрема, за результатами перевірки вона став "чемпіоном" по вмісту пектинів – розчинних харчових волокон, вживання яких є важливою умовою профілактики пухлин кишечника.

Томатний сік. Фото: pixabay.com

"За вмістом пектинів відновлений сік не поступається соку прямого віджиму, а за загальним вмістом харчових волокон може навіть перевершувати його. У склянці промислового томатного соку міститься близько 12% добової потреби людини у пектинах і близько 8% потреби в харчових волокнах в цілому", - констатували фахівці.

Крім того, в томатному соку нарахували присутність понад 30 корисних нутрієнтів, включаючи вітаміни С і Е, провітамін А, каротиноїди, антиоксиданти, а також мінерали-калій, магній, фосфор, залізо. У відновлених пакетованих соках зміст всіх мікронутрієнтів не поступається їх змісту в соку прямого віджиму, резюмували дослідники.

Для довідки: склянку томатного соку — це добова норма антиоксиданту лікопіну, що майже 20% добової потреби в провитамине А і вітамін Е, близько 10% від добової потреби організму у вітаміні С.

Нагадаємо, раніше дієтологи назвали продукти, які корисно їсти натщесерце.

Ми писали, що Світлана Фус розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі.При великому зниження води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутнім судоми в м'язах.

А також про те, чому так важливо включити у свій щоденний раціон горіхи.

Відео: РБК-Україна