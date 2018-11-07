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Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме

Lite » Красота и Здоровье 07.11.2018 - 15:00
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Недостаток жидкости может привести к потере слуха и зрения

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала о шокирующих последствиях, которые могут произойти из-за банального дефицита воды. Соответствующий пост эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

"В среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже кости на 15-20% состоят из воды. Важность ее в нашем организме подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней", - пишет диетолог.

Чтобы наглядно показать зачем нужно постоянно поддерживать объем воды в организме, Светлана Фус предоставила данные, согласно которым при большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Эксперт утверждает: "Одна из главных причин развития и следствие многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах, лишнем весе. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре".

По словам диетолога, недостаточное употребление воды сопровождается ухудшением кожи (становится вялой и сморщенной), волос (становятся сухими и ломкими), ногтей (начинают слоиться).

А когда организм получает достаточное количество воды, напротив, снижается холестерин, нормализуется давление, работа кишечника. Волосы становятся здоровее, кожа наполняется влажностью, уходят мелкие морщинки и сухость.

Кстати, Светлана Фус уже как-то писала, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Завтрак-завтраком, но не забывайте также обедать. По словам Фус, обед должен быть самым плотным приемом пищи за весь день.

Видео: РБК-Украина

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