Диетолог рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме

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Недостаток жидкости может привести к потере слуха и зрения

Популярный диетолог Светлана Фус рассказала о шокирующих последствиях, которые могут произойти из-за банального дефицита воды. Соответствующий пост эксперт опубликовала на своей странице в Instagram.

"В среднем, наш организм состоит на 70% из воды. Например, в крови 83%, в мозге, сердце, мышцах - 76% жидкости. Даже кости на 15-20% состоят из воды. Важность ее в нашем организме подтверждает тот факт, что без еды мы можем прожить несколько недель, а без воды - только несколько дней", - пишет диетолог.

Чтобы наглядно показать зачем нужно постоянно поддерживать объем воды в организме, Светлана Фус предоставила данные, согласно которым при большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)



Эксперт утверждает: "Одна из главных причин развития и следствие многих заболеваний - это обезвоживание. Оно может привести к повышению давления, приступов мигрени, боли в спине и суставах, лишнем весе. Недостаток жидкости приводит к запорам и образованию камней в почках, желчном пузыре".

По словам диетолога, недостаточное употребление воды сопровождается ухудшением кожи (становится вялой и сморщенной), волос (становятся сухими и ломкими), ногтей (начинают слоиться).

А когда организм получает достаточное количество воды, напротив, снижается холестерин, нормализуется давление, работа кишечника. Волосы становятся здоровее, кожа наполняется влажностью, уходят мелкие морщинки и сухость.

Кстати, Светлана Фус уже как-то писала, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Завтрак-завтраком, но не забывайте также обедать. По словам Фус, обед должен быть самым плотным приемом пищи за весь день.

Видео: РБК-Украина