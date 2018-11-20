Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак

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Пища не должна способствовать повышению кислотности желудка

Не всякую еду можно употреблять на голодный желудок, поскольку она может наносить вред организму, повышая кислотность и травмируя слизистые оболочки. Какие продукты можно есть без опасений рассказал эксперт, передает medikforum.ru

Орехи

Эксперты рекомендуют употреблять натощак орехи, поскольку они отличаются сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, а также содержат полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, они нормализуют кислотность желудочного сока.

Яйца

Куриные яйца (только не в жареном виде) также полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом, а также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.

Гречневая каша

Также на голодный желудок советуют есть гречневую кашу. Гречка легко усваивается организмом человека и обладает свойствами "выравнивать" давление, успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.

Овсянка

Овсянка считается отличным вариантом для еды на голодный желудок. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Овсяная каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.

Фото: (pixabay.com)

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Видео: РБК-Украина