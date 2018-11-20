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Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак

Lite » Красота и Здоровье 20.11.2018 - 10:45
Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак
Фото: (pixabay.com)

Пища не должна способствовать повышению кислотности желудка

Не всякую еду можно употреблять на голодный желудок, поскольку она может наносить вред организму, повышая кислотность и травмируя слизистые оболочки. Какие продукты можно есть без опасений рассказал эксперт, передает medikforum.ru

Орехи

Эксперты рекомендуют употреблять натощак орехи, поскольку они отличаются сбалансированным составом белков, жиров и углеводов, а также содержат полезные жирные кислоты, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы и работы мозга. Кроме того, они нормализуют кислотность желудочного сока.

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак

Яйца

Куриные яйца (только не в жареном виде) также полезно употреблять на голодный желудок. Этот продукт хорошо усваивается организмом, а также доказано, что люди, которые завтракают яйцами, съедают меньше калорий в течение дня.

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак

Гречневая каша

Также на голодный желудок советуют есть гречневую кашу. Гречка легко усваивается организмом человека и обладает свойствами "выравнивать" давление, успокаивать нервную систему и мягко стимулировать работу пищеварительной системы.

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощак

Овсянка

Овсянка считается отличным вариантом для еды на голодный желудок. Овсяная крупа отличается высоким содержанием протеинов, которые регенерируют ткани и клетки. Овсяная каша действует на желудок как лекарство: обволакивает слизистую и защищает ее от действия кислот. Кроме того, овес обладает противораковым действием.

Диетологи назвали продукты, которые полезно есть натощакФото: (pixabay.com)

Напомним, что диетолог рассказала, полезна ли школьная еда из автоматов.

Мы писали, что Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме.При большом снижении воды у человека может ухудшится слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

А также о том, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Видео: РБК-Украина

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