Ученые обнаружили новую смертельную опасность соли

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Употребление большого количества соли значительно увеличивает риск развития рассеянного склероза

Употребление избыточного количества соли приводит к серьезному увеличению риска развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета (США), сообщается на MedicalXpress.

Исследователи выяснили, что при большой концентрации соли в клетках происходит активация сигнального пути Wnt, одним из компонентов которого является белок β-катенин. Этот путь приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10.

А дисбаланс в цитокинах, в свою очередь, приводит к воспалительным процессам, поражающим центральную нервную систему.

Рассеянный склероз – прогрессирующее аутоиммунное нейродегенеративное заболевание, связанное с постепенным разрушением миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. Этот процесс приводит к "короткому замыканию" нервных волокон, из-за чего они перестают проводить электрические импульсы.

Отметим, что современная медицина не имеет эффективных методов лечения рассеянного склероза. Продолжительность жизни людей с этим заболеванием на 5 – 10 лет короче нормы; кроме того, таким больным приходится жить с постоянно распространяющимся параличом конечностей.

Напомним, медики назвали продукты, которые вредны для костей и суставов.Специалисты предупреждают, что болезни опорно-двигательной системы намного легче предотвратить, чем потом долго лечить. Они отмечают, что большинство таких заболеваний появляются из-за отложения солей и вымывания кальция.

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Видео: РБК-Украина