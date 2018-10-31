"Насытить организм и не переборщить c калориями": диетолог объяснила, как правильно перекусывать

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Перед сном следует воздержаться от перекусов и все же есть несколько рекомендаций на этот счет от диетолога

Популярная украинская диетолог Светлана Фус поделилась очередными полезными правилами здоровья. На этот раз Фус затронула тему важности перекусов — дополнительных приемах пищи в течение дня помимо основных (завтрак, обед и ужин). Диетолог подчеркивает, что не следует отказывать от перекусов, ведь это важная составляющая рациона, которая предотвращает появление острого чувства голода перед очередным приемом пищи. Об этом Фус рассказала на своей instagram-страничке.

Далее диетолог подробно объяснила, что следует употреблять во время перекусов. Здесь важно не просто поддержать свой организм, наполнив его необходимой энергией, но также и не переборщить с лишними калориями.

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Основные правила здорового и правильного перекуса:

После основного приема пищи через 1-1,5 выпивайте стакан теплой воды. По словам Фус, это поможет отличать чувство жажды от голода и не переедать. Не забывайте, что каким бы ни был перекус — это такой же прием пищи, как и все остальные. "Он может быть между завтраком и обедом или обедом и ужином. Это зависит от того, во сколько вы обедаете. Если обед ранний, в 12-13 часов, то перекус лучше всего съесть часа через 4 после обеда, а если обед в 15-16, то перекус обязательно нужно сделать между завтраком и обедом", — советует украинская диетолог . В качестве перекуса можно выбрать творог с медом, корицей и фруктами или ягодами, овощной салат (например, брокколи со сливочным сыром, укропом и фисташками). "К примеру, можете съесть на перекус помидор с рукколой, моцареллой, оливковым маслом и цельнозерновым хлебом. Один из моих любимых: салат с тунцом (или креветками) с добавлением авокадо, томатов и сельдерея", — пишет Светлана Фус. А вот к перекусам перед сном следует относиться осторожно. Если уверенности в том, что вы ощущаете именно физический голод, нет, тогда выпейте стакан воды. Если понимаете, что действительно голодны, отдайте предпочтение небольшой порции рыбы или птицы с тушеными овощами. Главное правило – не наедаться перед сном и не есть трудно усваиваемые продукты.

Напомним, ранее Светлана Фус рассказывала, почему важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Также диетолог подробно объясняла, как правильно выбирать кисломолочные продукты.

Видео: РБК-Украина