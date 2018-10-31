Вымывают кальций: медики назвали продукты, которые вредны для костей и суставов

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Эти продукты способны обездвижить суставы и вызвать серьезные заболевания

Медики рассказали, какие продукты не стоит употреблять, чтобы не откладывались соли и не вымывался кальций из организма, так как эти нарушения ведут к болезням костей и суставов. Об этом пишет 7 Med News.

Специалисты предупреждают, что болезни опорно-двигательной системы намного легче предотвратить, чем потом долго лечить. Они отмечают, что большинство таких заболеваний появляются из-за отложения солей и вымывания кальция.

Оба этих процесса могут привести к серьезным проблемам. В частности, суставы могут лишиться подвижности, а кости могут стать хрупкими и склонными к переломам.

Самыми опасными для опорно-двигательной системы организма медики назвали алкогольные напитки и соль.

Алкогольные напитки пагубно влияют на весь организм, но на костях и суставах это отображается сильнее всего, так как организму, чтобы переварить алкоголь, нужно много жидкости, которую он вытягивает из многих органов. А вот вместе с этой жидкостью вымывается и кальций, который так необходим костям и суставам.

Чрезмерное употребление соли, а также соленых продуктов бьет сразу в двух направлениях – она откладывается на суставах, а также способствует вымыванию кальция.

Кроме того, медики предупредили, что любые жидкости нужно употреблять в пределах нормы, так как вместе с избытком жидкости, бактериями и продуктами жизнедеятельности из организма вымывается и кальций.

Особенно стоит обратить внимание на кофе, так как в нем содержаться вещества, которые вымывают кальций.

А вот употреблять продукты с кальцием нужно аккуратно, так как некоторые витамины могут нарушать его усвоение. Лучше всего кальций усваивается с витаминами D и К, а вот витамин А – помешает. Также усвоению кальция мешает большое количество белка или клетчатки.

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Видео: РБК-Украина