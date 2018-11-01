Вчені виявили нову смертельну небезпеку солі

Ілюстративне фото (Pixabay.com)

Вживання великої кількості солі значно збільшує ризик розвитку розсіяного склерозу

Вживання надмірної кількості солі призводить до серйозного збільшення ризику розвитку розсіяного склерозу. До такого висновку прийшли вчені з Єльського університету (США), повідомляється на MedicalXpress.

Дослідники з'ясували, що при великій концентрації солі в клітинах відбувається активація сигнального шляху Wnt, одним з компонентів якого є білок β-катенин. Цей шлях приводить до порушення роботи регуляторних Т-клітин, які виробляють цитокіни інтерферон-гамма та інтерлейкін-10.

А дисбаланс у цитокинах, в свою чергу, призводить до запальних процесів, що вражає центральну нервову систему.

Розсіяний склероз – прогресуюче аутоімунне нейродегенеративное захворювання, пов'язане з поступовим руйнуванням мієлінової оболонки нервових волокон головного та спинного мозку. Цей процес призводить до "короткого замикання" нервових волокон, з-за чого вони перестають проводити електричні імпульси.

Зазначимо, що сучасна медицина не має ефективних методів лікування розсіяного склерозу. Тривалість життя людей з цим захворюванням на 5 – 10 років коротше норми; крім того, таким хворим доводиться жити з постійно паралічем кінцівок, що постійно розповсюджується.

Нагадаємо, медики назвали продукти, які шкідливі для кісток та суглобів.Фахівці попереджають, що хворобам опорно-рухової системи набагато легше запобігти, ніж потім довго лікувати. Вони відзначають, що більшість таких захворювань з'являються через відкладення солей і вимивання кальцію.

До речі, раніше ми писали про те, що дієтолог пояснила, як правильно перекушувати. Дієтолог підкреслює, що не слід відмовляти від перекусів, адже це важлива складова раціону, яка запобігає появі гострого почуття голоду перед черговим прийомом їжі.

А також розповідали про те, що вчені назвали самий корисний вітамін для серця і судин.

Відео: РБК-Україна