Ученые обнаружили неожиданную пользу шоколада

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Популярная сладость может быть полезна для людей с риском аритмии

Употребление шоколада в умеренных количествах может снизить риск аритмии. Соответствующие результаты исследования опубликованы в научном журнале Heart, передает Healthystyle.

В эксперименте участвовали 55 000 человек, у которых были измерены индекс массы тела (ИМТ), уровень холестерина и артериальное давление. Участники заполнили опросные листы по вопросам питания, здоровья и образа жизни.

В течение 13,5 лет группа ученых наблюдала за состоянием участников, обращая внимание на случаи фибрилляции предсердий.

В результате установили, что у тех, кто потреблял от 1 до 3 унций (28-85 грамм) шоколада в месяц, на 10% снижался риск фибрилляций предсердий. У тех, кто ел 1 унцию (28 грамм) шоколада в неделю, риск снижался на 17%, в то время как у участников, которые потребляли от 2 до 6 унций (57-170 грамм) в неделю, риск снижался на 20%.

"Поедание чрезмерного количества шоколада может привести к увеличению веса и другим метаболическим проблемам. Но умеренное потребление шоколада с высоким содержанием какао может быть здоровым выбором", - сказала одна из исследователей Элизабет Мостофски.

Отметим, что у пациентов с фибрилляцией предсердий в пять раз больше вероятность развития инсульта и вдвое повышен риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, врачи назвали топ-6 продуктов, от которых лучше воздержаться при простуде. Оказалось, что употребление некоторых продуктов питания может усугублять воспалительные процессы в организме во время простудных инфекций.

Также медики дали советы, какие закуски нельзя сочетать с алкоголем.

Ранее мы писали о том, что ученые обнаружили неожиданное свойство алкоголя. Недавнее исследование нейробиологов из Брауновского университета в США доказало, что спиртное помогает избавиться от плохих воспоминаний и сосредоточиться на хороших.

Видео: РБК-Украина