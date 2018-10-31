Вчені виявили несподівану користь шоколаду

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Популярні солодощі можуть бути корисними для людей з ризиком аритмії

Вживання шоколаду в помірних кількостях може знизити ризик аритмії. Відповідні результати дослідження опубліковані в науковому журналі Heart, передає Healthystyle.

В експерименті брали участь 55 000 осіб, у яких були виміряні індекс маси тіла (ІМТ), рівень холестерину та артеріальний тиск. Учасники заповнили опитувальні аркуші з питань харчування, здоров'я і способу життя.

Протягом 13,5 років група вчених спостерігала за станом учасників, звертаючи увагу на випадки фібриляції передсердь.

У результаті встановили, що у тих, хто споживав від 1 до 3 унцій (28-85 грам) шоколаду на місяць, на 10% знижувався ризик фібриляції передсердь. У тих, хто їв 1 унцію (28 грам) шоколаду в тиждень, ризик знижувався на 17%, в той час як у учасників, які споживали від 2 до 6 унцій (57-170 грам) в тиждень, ризик знижувався на 20%.

"Поїдання надмірної кількості шоколаду може привести до збільшення ваги і інших метаболічних проблем. Але помірне споживання шоколаду з високим вмістом какао може бути здоровим вибором", - сказала одна з дослідників Елізабет Мостофски.

Зазначимо, що у пацієнтів з фібриляцією передсердь в п'ять разів більше ймовірність розвитку інсульту та вдвічі підвищено ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Нагадаємо, лікарі назвали топ-6 продуктів, від яких краще утриматися при застуді. Виявилося, що вживання деяких продуктів харчування може посилювати запальні процеси в організмі під час простудних інфекцій.

Також медики дали поради, які закуски не можна поєднувати з алкоголем.

Раніше ми писали про те, що вчені виявили несподівану властивість алкоголю. Нещодавнє дослідження нейробіологів з Браунівського університету в США довело, що спиртне допомагає позбавитися від поганих спогадів і зосередитися на хороших.

Відео: РБК-Україна