"Манипулирует" памятью: ученые обнаружили неожиданное свойство алкоголя

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Исследователи считают, что такое действие алкоголя помогает в борьбе с возникновением депрессии

Употребление алкоголя по мнению разных ученых приносит как колоссальный вред организму, так и частичную пользу. Недавнее исследование нейробиологов из Брауновского университета в США доказало, что спиртное помогает избавиться от плохих воспоминаний и сосредоточиться на хороших. Доклад был опубликован в журнале Neuron.

Исследования проводились на плодовых мушках — у которых, в отличие от людей, всего около 100 тыс. нейронов, что делает их удобным модельным организмом. Кроме того, плодовых мушек привлекает алкоголь.

В ходе эксперимента исследователи обучали мушек находить алкоголь, а затем отключали различные гены, которые могли быть вовлечены в формирование зависимости от спиртного. Оказалось, что один из таких генов отвечает за выработку белка Notch, играющего важную роль в эмбриональном развитии, развитии мозга и его работе у взрослых людей. Notch является компонентом обширной сигнальной сети, в которую также входит D-2-подобный рецептор — белок, распознающий нейромедиатор дофамин. От работы D-2-подобного рецептора, в частности, зависит, как будет восприниматься то или иное воспоминание — приятным или нет.

Научные сотрудники Брауновского университета утверждают, что алкоголь влияет на работу всей сигнальной сети, отвечающей за формирование воспоминаний. Его воздействие приводит к изменению D-2-подобного рецептора — замене одной из аминокислот. По подсчетам исследователей, около трех бокалов вина способны изменить восприятие воспоминаний у человека примерно на сутки.

Исследователи не берутся с точностью сказать, как именно меняется восприятие воспоминаний, однако, в контексте изучения формирования зависимости, полагают, что алкоголь делает их более приятными. Предварительно ученые сделали вывод, что такое действие алкоголя помогает предотвратить депрессию, существенно снизить роль стресса для организма человека.

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Видео: (video.rbc.ua)