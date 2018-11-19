Ученые рассказали, чем чреват избыток воды в организме

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Пить много воды не так полезно, как считали ранее

Ученые из Америки обнаружили, что переизбыток воды несет не менее пагубное влияние на организм, чем ее дефицит. Об этом сообщает Business Insider.

По данным исследователей, пить много воды вовсе не так полезно, как считали ранее. Специалисты подчеркивают, что почки в состоянии обрабатывать 800-1000 мл воды в час. Если показатель выше, то орган просто не справляется. В таком случае из организма вымываются полезные вещества, в том числе витамины и микроэлементы.

Более того, увеличение уровня воды в организме может спровоцировать "водяное опьянение". Оно повышает уровень кровяного давления в мозге, из-за чего возрастает риск повреждения головного мозга. Сначала у вас могут возникнуть головные боли, спутанность сознания или сонливость. Однако по мере увеличения давления вы рискуете приобрести поражение мозга, кому или даже смерть.

Не стоит забывать, что потребность воды у всех разная. Например, спортсменам с интенсивными тренировками нужно пить больше жидкости, чем людям, не занимающимися активно физическими нагрузками.

Также люди с определенными проблемами почек являются уязвимыми, так как не могут правильно обрабатывать воду. Им не стоит пить много воды.

Средний здоровый взрослый человек потребляет около 3-4 литров воды в день. Чтобы обезопасить себя от переизбытка, не следует пить сверхнорму жидкости, так как, помимо обычной воды, вы употребляете воду из пищи и других напитков. Врачи рекомендуют пить столько воды, сколько хочется.

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Видео: РБК-Украина