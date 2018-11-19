Вчені розповіли, чим загрожує надлишок води в організмі

Колаж РБК-Україна

Пити багато води не так корисно, як вважалося раніше

Вчені з Америки виявили, що надлишок води несе не менш згубний вплив на організм, ніж її дефіцит. Про це повідомляє Business Insider.

За даними дослідників, пити багато води зовсім не так корисно, як вважали раніше. Фахівці підкреслюють, що нирки в змозі обробляти 800-1000 мл води в годину. Якщо показник вище, то орган просто не справляється. В такому випадку з організму вимиваються корисні речовини, у тому числі вітаміни і мікроелементи.

Більш того, збільшення рівня води в організмі може спровокувати "водяне сп'яніння". Воно підвищує рівень кров'яного тиску в мозку, через що зростає ризик пошкодження головного мозку. Спочатку у вас можуть виникнути головний біль, сплутаність свідомості або сонливість. Однак у міру збільшення тиску ви ризикуєте придбати ураження мозку, кому або навіть смерть.

Не варто забувати, що потреба води у всіх різна. Наприклад, спортсменам з інтенсивними тренуваннями потрібно пити більше рідини, ніж людям, які активно займаються фізичними навантаженнями.

Також люди з певними проблемами нирок є вразливими, так як не можуть правильно обробляти воду. Їм не варто пити багато води.

Середня здорова доросла людина споживає близько 3-4 літрів води в день. Щоб убезпечити себе від надлишку, не слід пити сверхнорму рідини, так як, крім звичайної води, ви вживаєте воду з їжі та інших напоїв. Лікарі рекомендують пити стільки води, скільки хочеться.

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Відео: РБК-Україна