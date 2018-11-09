Ученые назвали самые опасные привычки для здоровья человека

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Почти все эти привычки могут вызывать онкологические заболевания

Медики рассказали, какие привычки человека несут самую большую опасность для здоровья. Об этом пишет "МедикФорум".

Самая вредная привычка, по мнению специалистов, это малоподвижность человека. Современные люди часами сидят на работе, возле компьютера, в транспорте по дороге на работу или с работы, за рулем автомобиля, во время просмотра вечерних передач в качестве отдыха.

Медики рекомендуют не проводить в сидячем положении более одного часа подряд. Желательно каждые полчаса делать пятиминутные перерывы и разминаться.

Постоянное сидячее положение тела ведет сразу к нескольким онкологическим заболеваниям – раку легких, кишечника, молочных и предстательных желез. Кроме того, нарушается работа кишечника и накапливается лишний вес, который ведет к ожирению.

Вторая опасная привычка человека – это готовка еды на газовых плитах. Работающая газовая плита становится причиной того, что в воздух попадает высокая доза окиси углерода, двуокиси азота и формальдегида – веществ, которые отравляют организм при курении сигарет. Если человек проводит не менее двух часов в день на кухне возле включенной плиты, то вред, который он наносит организму, равен практически тому, который приносит пачка сигарет.

На третьем месте стоит различная еда, которая напичкана вредными ингредиентами, большим количеством сахара и гормонами. Самые опасные для организма – это мясные полуфабрикаты, колбасы, сосиски и ненатуральные сыры. Они являются богатыми источниками белка, который способен активировать в организме раковые клетки.

Завершает этот список некачественный или недостаточный сон. По мнению ученых, хронический недосып увеличивает риск развития рака, подавляет иммунные ресурса организма, ведет к депрессии, стрессу и многим заболеваниям внутренних органов.

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Видео: РБК-Украина