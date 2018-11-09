Идеальная диета: ученые выяснили, как похудеть и не набрать лишний вес снова

Фото: (pixabay.com)

Эксперты выделяют средиземноморскую диету

Средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает людям, которые худеют, не набрать вес заново. К такому выводу пришли ученые из испанского университета Ровира и Вергилий, сообщает MedicalXpress.

Средиземноморская диета, по словам экспертов, предполагает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, семян, хлеба из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса.

Фото: (pixabay.com)

Для исследования отобрали более 600 человек в возрасте от 55 до 75 лет, которые страдали от лишнего веса, а также метаболического синдрома. В рамках проекта более трети участников (33,7%) перешли на средиземноморскую диету и стали регулярно делать зарядку.

Эксперимент прошел успешно: за год испытуемые потеряли более 5% веса. Но главное, что после средиземноморской диеты участники эксперимента не только смогли похудеть, но также сохранили свой вес.

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Видео: РБК-Украина