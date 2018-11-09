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Идеальная диета: ученые выяснили, как похудеть и не набрать лишний вес снова

Lite » Красота и Здоровье 09.11.2018 - 09:25
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Эксперты выделяют средиземноморскую диету

Средиземноморская диета способствует снижению массы тела и помогает людям, которые худеют, не набрать вес заново. К такому выводу пришли ученые из испанского университета Ровира и Вергилий, сообщает MedicalXpress.

Средиземноморская диета, по словам экспертов, предполагает употребление большого количества свежих овощей и фруктов, бобовых, семян, хлеба из муки грубого помола. Также рекомендуется сокращать потребление красного мяса.

ÐÑÑÐ±ÑÐ¹, Ð¤ÑÑÐºÑÑ Ð ÐÐ²Ð¾ÑÐ¸Фото: (pixabay.com)

Для исследования отобрали более 600 человек в возрасте от 55 до 75 лет, которые страдали от лишнего веса, а также метаболического синдрома. В рамках проекта более трети участников (33,7%) перешли на средиземноморскую диету и стали регулярно делать зарядку.

Эксперимент прошел успешно: за год испытуемые потеряли более 5% веса. Но главное, что после средиземноморской диеты участники эксперимента не только смогли похудеть, но также сохранили свой вес.

Кстати, диетолог рассказала украинцам о монодиетах. Эксперт утверждает, что это один из самых нездоровых способов избавления от лишних килограммов. 

Ранее мы писали о том, что эксперт рассказала, как сохранить максимальное количество витаминов в продуктах после их приготовления.

А также мы рассказывали о том, что специалисты развенчали мифы о полезности популярных детских продуктов.

Видео: РБК-Украина

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