Вчені назвали найбільш небезпечні звички для здоров'я людини

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Майже всі ці звички можуть викликати онкологічні захворювання

Медики розповіли, які звички людини несуть найбільшу небезпеку для здоров`я. Про це пише "МедикФорум".

Найшкідливіша звичка, на думку фахівців, це малорухливість людини. Сучасні люди годинами сидять на роботі, біля комп'ютера, в транспорті по дорозі на роботу або з роботи, за кермом автомобіля, під час перегляду вечірніх передач в якості відпочинку.

Медики рекомендують не проводити в сидячому положенні більше однієї години поспіль. Бажано кожні півгодини робити п'ятихвилинні перерви і розминатися.

Постійне сидяче положення тіла веде одразу до кількох онкологічних захворювань – раку легенів, кишечника, молочної та передміхурової залоз. Крім того, порушується робота кишечника і накопичується зайва вага, яка веде до ожиріння.

Друга небезпечна звичка людини – це готування їжі на газових плитах. Працююча газова плита стає причиною того, що в повітря потрапляє висока доза окису вуглецю, двоокису азоту та формальдегіду – речовин, які отруюють організм при палінні сигарет. Якщо людина проводить не менше двох годин на день на кухні біля включеної плити, то шкода, яку він завдає організму, дорівнює практично тому, який приносить пачка сигарет.

На третьому місці стоїть різна їжа, яка напхана шкідливими інгредієнтами, великою кількістю цукру і гормонами. Найбільш небезпечні для організму – це м'ясні напівфабрикати, ковбаси, сосиски і натуральні сири. Вони є багатими джерелами білка, який здатний активувати в організмі ракові клітини.

Завершує цей список неякісний або недостатній сон. На думку вчених, хронічний недосип збільшує ризик розвитку раку, пригнічує імунні ресурсу організму, веде до депресії, стресу і багатьох захворювань внутрішніх органів.

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Відео: РБК-Україна