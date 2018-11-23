Ученые назвали простой признак долголетия

Долголетие. Фото: unsplash.com

Исследователи заявили, что ранняя седина не является поводом для волнений

Испанские исследователи пришли к выводу, что раннюю седину следует рассматривать, как признак хорошего здоровья.

Как сообщает Planet Today, у рано поседевших людей, как правило, довольно высокие шансы дожить до глубокой старости.

Все дело в особом веществе под названием глуатион. Оно участвует в секреции пигмента, который окрашивает волосы в тот или иной цвет. С возрастом в организме снижается интенсивность синтеза глуатиона, и в результате повышается риск разнообразных сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней.

Седина свидетельствует о том, что ваш организм не тратит важный глуатион на окраску волос, а предпочитает использовать его для более важных задач. Такой вывод сделали ученые по итогам масштабного исследовательского проекта, осуществленного с участием большого количества добровольцев.

Напомним, ранее ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию.

Также ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку. Среди них оказались горячий чай, алкоголь, переработанное мясо и другие.

Кстати, диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктами. Эксперт утверждает, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает очень много кальция, который негативно сказывается на работе щитовидной железы.

Видео: РБК-Украина