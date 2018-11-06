ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию

Lite » Красота и Здоровье 06.11.2018 - 07:17
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Их регулярное употребление эффективно увеличивают продолжительность жизни

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление трех порций овощей повышает шанс на долголетие. Они также рассказали, какие именно овощи  особенно эффективно увеличивают продолжительность жизни, пишет "Медикфорум".

По словам научных специалистов, вероятность долголетия растет при регулярном употреблении моркови. В ее состав входят вещества, значительно укрепляющих иммунную систему - витамины С, PP, E, а также магний и цинк Кроме того, морковь является источником бета-каротина, обеспечивающего синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А. Эксперты рекомендуют употреблять морковь в сочетании с жирами.

Также следует обратить внимание на брокколи. За счет высокого содержания кальция и калия брокколи помогает сделать кости скелета более крепкими, а, кроме того, калий необходим для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию
Фото: морковь и брокколи (pixabay.com)

Много калия содержат в себе и помидоры – их употребление нормализует артериальное давление, защищает от появления сердечных заболеваний.

Помимо этого, долголетию способствует употребление болгарского перца - лидера по концентрации витамина С.

Ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию

Фото: болгарский перец (pixabay.com)

Также эксперты советуют для продления жизни употреблять баклажаны, свеклу и кабачки. Баклажаны эффективно очищают кровеносные сосуды и кровь от "плохого" холестерина в крови, кабачки насыщают организм не только витамином С, но и мощным антиоксидантом лютеином, а свекла содержит йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Прожить дольше поможет и капуста. В ней присутствует вещество дииндолилметан, защищающее от радиации.

Напомним, ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку. Среди них оказались горячий чай, алкоголь, переработанное мясо и другие.

Мы также писали о том, что  эксперты назвали 8 жиросжигающих продуктов, которые помогают похудеть. Однако отметим, что при таком питании обязательно надо выполнять также физические упражнения.

Кстати, диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктами. Эксперт утверждает, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает очень много кальция, который негативно сказывается на работе щитовидной железы. 

Видео: РБК-Украина 

Новости Украины питаниездоровьепродолжительность жизниздоровая еда
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь