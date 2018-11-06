Ученые рассказали, какие овощи способствуют долголетию

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Их регулярное употребление эффективно увеличивают продолжительность жизни

Американские ученые выяснили, что регулярное употребление трех порций овощей повышает шанс на долголетие. Они также рассказали, какие именно овощи особенно эффективно увеличивают продолжительность жизни, пишет "Медикфорум".

По словам научных специалистов, вероятность долголетия растет при регулярном употреблении моркови. В ее состав входят вещества, значительно укрепляющих иммунную систему - витамины С, PP, E, а также магний и цинк Кроме того, морковь является источником бета-каротина, обеспечивающего синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А. Эксперты рекомендуют употреблять морковь в сочетании с жирами.



Также следует обратить внимание на брокколи. За счет высокого содержания кальция и калия брокколи помогает сделать кости скелета более крепкими, а, кроме того, калий необходим для поддержания здоровья сердца и сосудов.



Фото: морковь и брокколи (pixabay.com)

Много калия содержат в себе и помидоры – их употребление нормализует артериальное давление, защищает от появления сердечных заболеваний.



Помимо этого, долголетию способствует употребление болгарского перца - лидера по концентрации витамина С.

Фото: болгарский перец (pixabay.com)

Также эксперты советуют для продления жизни употреблять баклажаны, свеклу и кабачки. Баклажаны эффективно очищают кровеносные сосуды и кровь от "плохого" холестерина в крови, кабачки насыщают организм не только витамином С, но и мощным антиоксидантом лютеином, а свекла содержит йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Прожить дольше поможет и капуста. В ней присутствует вещество дииндолилметан, защищающее от радиации.

Напомним, ученые составили топ-5 продуктов, которые приводят к раку. Среди них оказались горячий чай, алкоголь, переработанное мясо и другие.

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Кстати, диетолог рассказала, что может произойти при злоупотреблении молочными продуктами. Эксперт утверждает, что при злоупотреблении молочными продуктами в организм попадает очень много кальция, который негативно сказывается на работе щитовидной железы.

Видео: РБК-Украина