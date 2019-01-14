"Важко перші два тижні": донька Полякової поділилася секретами схуднення

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина також розповіла, яку увагу приділяє спорту

13-річна Маша Полякова нарешті поділилася зі своїми шанувальниками ефективними секретами схудненнями, перевіреними на собі особисто. Наприклад, дівчинка зазначила, що змогла пересилити себе і повністю відмовитися від солодкого. Якщо їй дуже хочеться побалувати себе, то Маша включає в раціон ложку меду або маленький шматочок чорного шоколаду. Про це донька Полякової написала на своїй instagram-сторінці.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова показала фото своєї старшої дочки до і після схуднення. Всього за 4 місяці дівчинка схудла на 7 кг, налагодивши харчування і зайнявшись фізичними навантаженнями.

Маша Полякова до і після схуднення (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Секрети стрункості від Маші Полякової:

#1 Відмова від солодкого

"Я повністю відмовилася від солодкого (в моєму випадку це жахливо, так як я ласунка)", — пише Маша Полякова.

Дівчинка уточнює, що балувала себе тільки чорним шоколадом або медом, запиваючи його чаєм (трав'яним або зеленим).

#2 Відмова від гарнірів

Під час схуднення Маша не їла картоплю, макарони і навіть рис. Все це дозволяла собі зрідка вранці.

#3 Регулювання раціону харчування

Вранці дівчинка їсть мюслі з йогуртом або якусь кашу. В її раціоні тепер переважають: м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах. Серед улюблених страв: оладки з цукіні, сирники, а також сирна запіканка.

А от фрукти дівчина їсть тільки в першій половині дня.

#4 Відмова від газованої води. Тільки вода і чай

#5 Спорт

Два рази на тиждень Маша ходить на плавання. Ще 2-3 рази — займається танцями на пілоні.

"Важко перші два тижні, зараз мені вже не хочеться всякої погані!" — підсумувала Маша Полякова.

Стрункіша Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Підписники Маші поспішили похвалити її за завзятість.

"Молодчинка!" — пише marinariabunina.

"Розумниця яка! Так тримати!" — погоджується annaviio.

"Ось це сила волі! Малятко, ти велика розумниця! Своєму синові тебе в приклад поставила! Захоплююся!" — зазначає viktoriaheih.

"Яка мила дівчинка! Розкіш! Волосся просто вогонь!" — хвалить moya_boginya.

"Машуль, ти велика молодчинка!" — пише irinaplatkovskaia.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Зазначимо, що зимові канікули Оля Полякова з сім'єю проводить в Таїланді. Однак навіть на відпочинку співачка підхопила серйозне захворювання.

Оля Полякова: біографія відео: РБК-Україна)