"Важко перші два тижні": донька Полякової поділилася секретами схуднення

Дівчина також розповіла, яку увагу приділяє спорту
13-річна Маша Полякова нарешті поділилася зі своїми шанувальниками ефективними секретами схудненнями, перевіреними на собі особисто. Наприклад, дівчинка зазначила, що змогла пересилити себе і повністю відмовитися від солодкого. Якщо їй дуже хочеться побалувати себе, то Маша включає в раціон ложку меду або маленький шматочок чорного шоколаду. Про це донька Полякової написала на своїй instagram-сторінці.
Нагадаємо, що раніше Оля Полякова показала фото своєї старшої дочки до і після схуднення. Всього за 4 місяці дівчинка схудла на 7 кг, налагодивши харчування і зайнявшись фізичними навантаженнями.
Маша Полякова до і після схуднення (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Секрети стрункості від Маші Полякової:
#1 Відмова від солодкого
"Я повністю відмовилася від солодкого (в моєму випадку це жахливо, так як я ласунка)", — пише Маша Полякова.
Дівчинка уточнює, що балувала себе тільки чорним шоколадом або медом, запиваючи його чаєм (трав'яним або зеленим).
#2 Відмова від гарнірів
Під час схуднення Маша не їла картоплю, макарони і навіть рис. Все це дозволяла собі зрідка вранці.
#3 Регулювання раціону харчування
Вранці дівчинка їсть мюслі з йогуртом або якусь кашу. В її раціоні тепер переважають: м'ясо, риба, морепродукти, овочі у всіх видах. Серед улюблених страв: оладки з цукіні, сирники, а також сирна запіканка.
А от фрукти дівчина їсть тільки в першій половині дня.
#4 Відмова від газованої води. Тільки вода і чай
#5 Спорт
Два рази на тиждень Маша ходить на плавання. Ще 2-3 рази — займається танцями на пілоні.
"Важко перші два тижні, зараз мені вже не хочеться всякої погані!" — підсумувала Маша Полякова.
Стрункіша Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Підписники Маші поспішили похвалити її за завзятість.
"Молодчинка!" — пише marinariabunina.
"Розумниця яка! Так тримати!" — погоджується annaviio.
"Ось це сила волі! Малятко, ти велика розумниця! Своєму синові тебе в приклад поставила! Захоплююся!" — зазначає viktoriaheih.
"Яка мила дівчинка! Розкіш! Волосся просто вогонь!" — хвалить moya_boginya.
"Машуль, ти велика молодчинка!" — пише irinaplatkovskaia.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Зазначимо, що зимові канікули Оля Полякова з сім'єю проводить в Таїланді. Однак навіть на відпочинку співачка підхопила серйозне захворювання.
Оля Полякова: біографія відео: РБК-Україна)