13-летняя дочь Оли Поляковой станцевала на пилоне (фото)

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники звездного ребенка Поляковой в восторге от ее танцевальных способностей

Дочь знаменитой певицы Оли Поляковой, которая недавно удивила поклонников новым экстравагантным платьем, 13-летняя Маша Полякова увлеклась совершенно недетским занятием. Она начала заниматься танцами на пилоне. Недавно Мария Полякова выложила новый снимок прямо на танцевальном шесте в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashapolyakova

На фото девушка в яркой футболке и коротких шортиках свисает вниз головой на пилоне. Следует отметить, что многие подписчики Маши оценили снимок и завалили девушку комментариями со словами похвалы и поддержки.

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/mashapolyakova

Нужно сказать, что сама певица пока что никак не комментировала новое хобби своей дочери.

Напомним, ранее Оля Полякова обрадовала фанатов новой откровенной песней.

Ранее мы писали, что Оля Полякова снялась в кожаных чулках в новой фотосессии.

Видео: (video.rbc.ua)