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Целлюлит после похудения: как избавиться от "апельсиновой корки"

Lite » Красота 06.06.2019 - 08:54
Целлюлит после похудения: как избавиться от "апельсиновой корки"
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, как бороться с целлюлитом

Часто после похудения можно обнаружить, что лишние кило ушли, а целлюлит остался на месте. Почему это происходит и как бороться с "апельсиновой коркой" рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.

По словам эксперта, после похудения целлюлит может проявиться еще больше, чем при избыточном весе. Но что способствует его образованию?

Причин может быть много:

Целлюлит после похудения: как избавиться от &quot;апельсиновой корки&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • вы просто раньше не замечали его, и он стал более заметен из-за похудения;
  • вы не правильно худеете:
  1. не правильно подобранное количество кбжу;
  2. нет тренировок;
  3. малая подвижность в течение дня;
  • гормональный сбой;
  • генетическая предрасположенность;
  • не правильное расположение продуктов в течение дня;
  • нехватка воды в организме;
  • застои лимфы.

Это распространенные, но далеко не все причины проявления "апельсиновой корки" в проблемных зонах.

Как же избавиться от целлюлита?

Целлюлит после похудения: как избавиться от &quot;апельсиновой корки&quot;

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • правильно подобрать рацион;
  • правильно расположить продукты в течение дня;
  • пить нужное количество чистой воды;
  • убрать обычное молоко из рациона;
  • убрать сахар и белую муку в любом виде;
  • ходить в день около 10000 шагов в день;
  • пойти на тренировки;
  • проконсультироваться у массажиста.

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