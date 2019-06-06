Целлюлит после похудения: как избавиться от "апельсиновой корки"

Эксперт рассказала, как бороться с целлюлитом
Часто после похудения можно обнаружить, что лишние кило ушли, а целлюлит остался на месте. Почему это происходит и как бороться с "апельсиновой коркой" рассказала на странице в Instagram диетолог Ольга Усенко.
По словам эксперта, после похудения целлюлит может проявиться еще больше, чем при избыточном весе. Но что способствует его образованию?
Причин может быть много:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Это распространенные, но далеко не все причины проявления "апельсиновой корки" в проблемных зонах.
Как же избавиться от целлюлита?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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