Для похудения и при простуде: диетолог развенчала мифы о витамине С

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала об особенностях витамина С

Витамину С приписывают немало целебных свойств и лечат с его помощь чуть ли не все болезни. Его выписывают при простуде, рекомендуют для повышения иммунитета и даже пьют в период похудения. Но действительно ли этот антиоксидант обладает настолько чудодейственным способностями или его роль преувеличена? Профессионалный диетолог Светлана Фус на странице в Instagram развенчала распространенные мифы о витамине С.

Так, специалист отметила, что этот антиоксидант не помогает "сжигать" жировую ткань. Также он не снижает риск простудных и вирусных заболеваний. Однако, согласно некоторым исследованиям, может незначительно сократить время течения болезни, если начать принимать его при первых признаках простуды.

Стоит ли верить, что этот антиоксидант даже способен защитить от страшных заболеваний? Эксперт заявила, что витамин C, полученный с продуктами питания или пищевыми добавками, не защищает от развития онкологических заболеваний и тем более не может быть назначен, особенно в высоких дозах, при их лечении, так как может снизить эффективность проведения курса радио- и химиотерапии.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Важно получить суточную норму витамина для оптимизации метаболизма, а не для того, чтобы с его помощью лечить заболевания.

Витамин С в продуктах питания при термообработке теряется. Он разрушается на свету, при соприкосновении с металлом (при нарезке), при контакте с воздухом.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Потери витамина при термообработке:

жарка - 38 - 80%;

варка - потеря 33 - 70%;

тушение - 24 - 70%;

приготовление в микроволновке - 16 - 40%;

на пару - менее 10%;

заморозка - хранение дольше, чем полгода - минус 17-51% в зависимости от типа продукта.

Диетолог подчеркивает, что витамин С - один из важнейших компонентов полноценного питания. Всем необходимо с пищей получать его суточную норму. А дополнительный прием в виде БАДов при полноценном питании - спорный вопрос.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

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