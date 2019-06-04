Худеем с юмором: 10 "вредных советов" от диетолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

Альбина Комиссарова с юмором намекнула, что не стоит слишком усердствовать в борьбе с лишним весом

Вот и наступило лето и многие девушки усиленно стараются привести тело в подобающий для выхода на пляж вид, то есть похудеть в кратчайшие сроки. Иногда это приводит к чрезмерному усердию и слишком серьезному восприятию рекомендаций специалистов. На своей странице в Instagram диетолог Альбина Комиссарова с юмором отобразила эту ситуацию и опубликовала 10 "вредных советов", как похудеть.

Она перечислила советы, которые можно часто встретить в сети, в гипертрофированном виде.

Итак, как же точно похудеть:

1. Пересмотрите свой холодильник. Там нет семян чиа, рыжикового масла и нектара агавы? Срочно в магазин!

2. Купили все? Теперь продумайте свою диету: никакого глютена, молочных продуктов и, конечно же, никаких углеводов. Сложно? Ну ладно, можно некрахмалистых овощей немного.

3. Отлично, все готово. Не забудьте с утра выпить стакан воды с лимоном, чтобы ощелачить организм. Потом хорошо бы принять ванну с содой, чтобы уж наверняка.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Кстати, по поводу воды. Восемь стаканов минимум! А лучше больше. И что, что пузо полное и отеки уже? Надо, Девочки, вывести лишние жиры, токсины и шлаки. Заставляем себя насильно!

5. Итак, диету начали. А ничего не забыли? Быстренько на айхерб за витаминами, еще омега, витамин С и чеснок для иммунитета, льняное масло для молодости, мака перуанская не важно зачем, пейте, сейчас в еде никаких витаминов нет!

6. Фруктов захотелось? Там же сахааааар!!! Яблоко можно одно, но только до 12 и отдельным приемом пищи! Что? Уже 12:03? НЕЛЬЗЯ!!

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Все, хватит болтать, давайте обедать салатом овощным без заправки. Соль нельзя! А, ну если гималайскую, можно, соли побольше. И не вздумайте запивать еду, а то ничего не усвоится и желудок растянется.

8. С едой понятно, пошли на тренировку. Обязательно л-карнитин выпили, на тренировке ВСАА, после тренировки 2 часа не едим, ну можно протеин выпить НА ВОДЕ!

Иллюстративное фото (pexels.com)

9. Кстати, не забыли ли вы про свой гипотиреоз? Какие гормоны, они для слабаков! Аутоиммунный протокол есть, справимся и так.

10. Фух, вроде ничего не забыли, теперь то точно похудеем. А если нет, всегда есть кето-диета/антиэйдж питание.

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