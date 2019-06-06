Целюліт після схуднення: як позбутися "апельсинової кірки"

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як боротися з целюлітом

Часто після схуднення можна виявити, що зайві кіло пішли, а целюліт залишився на місці. Чому це відбувається і як боротися з "апельсиновою кіркою" розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

За словами експерта, після схуднення целюліт може проявитися ще більше, ніж при надмірній вазі. Але що сприяє його утворенню?

Причин може бути багато:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

ви просто раніше не помічали його, і він став більш помітний через схуднення;

ви не правильно худнете:

не правильно підібране кількість кбжу; немає тренувань; мала рухливість протягом дня;

гормональний збій;

генетична схильність;

не правильне розташування продуктів протягом дня;

нестача води в організмі;

застої лімфи

Це поширені, але далеко не всі причини прояву "апельсинової кірки" в проблемних зонах.

Як же позбутися целюліту?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

правильно підібрати раціон;

правильно розташувати продукти протягом дня;

пити достатню кількість чистої води;

прибрати звичайне молоко з раціону;

прибрати цукор і білу муку в будь-якому вигляді;

ходити в день близько 10000 кроків на день;

піти на тренування;

проконсультуватися у масажиста.

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