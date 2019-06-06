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Целюліт після схуднення: як позбутися "апельсинової кірки"

Lite » Краса 06.06.2019 - 08:54
Целюліт після схуднення: як позбутися "апельсинової кірки"
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як боротися з целюлітом

Часто після схуднення можна виявити, що зайві кіло пішли, а целюліт залишився на місці. Чому це відбувається і як боротися з "апельсиновою кіркою" розповіла на сторінці в Instagram дієтолог Ольга Усенко.

За словами експерта, після схуднення целюліт може проявитися ще більше, ніж при надмірній вазі. Але що сприяє його утворенню?

Причин може бути багато:

Целюліт після схуднення: як позбутися &quot;апельсинової кірки&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • ви просто раніше не помічали його, і він став більш помітний через схуднення;
  • ви не правильно худнете:
  1. не правильно підібране кількість кбжу;
  2. немає тренувань;
  3. мала рухливість протягом дня;
  • гормональний збій;
  • генетична схильність;
  • не правильне розташування продуктів протягом дня;
  • нестача води в організмі;
  • застої лімфи

Це поширені, але далеко не всі причини прояву "апельсинової кірки" в проблемних зонах.

Як же позбутися целюліту?

Целюліт після схуднення: як позбутися &quot;апельсинової кірки&quot;

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • правильно підібрати раціон;
  • правильно розташувати продукти протягом дня;
  • пити достатню кількість чистої води;
  • прибрати звичайне молоко з раціону;
  • прибрати цукор і білу муку в будь-якому вигляді;
  • ходити в день близько 10000 кроків на день;
  • піти на тренування;
  • проконсультуватися у масажиста.

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