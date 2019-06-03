Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чему лучше отдать предпочтение в летний зной

Летняя жара уже дает о себе знать, поэтому стоит заранее продумать правильный рацион на этот период, ведь от этого напрямую зависит самочувствие в зной. Жара негативно влияет на многие процессы в организме, поэтому надо знать, как это влияние минимизировать, убеждена диетолог Алла Манайкина. В Instagram она дала советы по питанию и употреблению жидкости в летний период.

Эксперт напоминает, что первая реакция организма на жару — активное потоотделение. Если обычно организм человека испаряет 2 – 2,5 л влаги в сутки, то в жаркую погоду и при изрядных физических нагрузках потеря жидкости может доходить до 4-х литров!

Из-за обильного потоотделения организм обезвоживается, а электролитный баланс крови - нарушается, что приводит к ухудшению питания мышечных клеток и снижению работоспособности.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чувство жажды, сухость во рту, сухие, иногда потрескавшиеся губы, головокружение, усталость, головная боль, раздражительность – все это симптомы обезвоживания. В первую очередь на обезвоживание реагирует мозг – самый "жидкий" орган, содержащий 75% воды (серое вещество – 84%). Ухудшаются реакции и внимание, с трудом дается решение даже простейших задач. Жажда далеко не единственный и не самый ранний симптом. Если вы почувствовали жажду, то уже немного обезвожены.

Для профилактики легкого обезвоживания употреблять жидкость лучше еще до того, как во рту пересохло. Что пить?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте простую воду, воду с лимоном и мятой, всевозможные натуральные лимонады, зеленый чай, компоты из свежих ягод и фруктов.

Сократите потребление фруктовых соков, алкогольных и газированных напитков, ведь они стимулируют жажду еще больше.

Пейте напитки комнатной температуры или даже немного подогретые, а не холодные.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не забывайте про кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир. Они отлично охлаждают и утоляют жажду.

Не стоит обходить вниманием и о правильно составленном рационе. Само лето и изобилие свежих овощей, фруктов, ягод и зелени подсказывает меню в жару. Чем больше последних будет в вашем рационе, а не привычных сладостей и жирных блюд, тем легче перенести жаркое время года.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постарайтесь исключить соленую пищу, так как она задерживает жидкость в организме, что приводит к отечности.

Питайтесь преимущественно свежеприготовленными блюдами, потому что в жару продукты портятся быстрее и риск инфекций возрастает.

Самым плотным приемом пищи пусть будет завтрак, когда еще не так жарко и температура самая низкая. Так вы наберетесь энергии от полноценного завтрака и в течение дня сможете перекусить легкими блюдами, салатами и сезонными фруктами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На обед отлично подойдет суп, овощной салат, рыба или птица. На ужин отдавайте предпочтение опять-таки большой порции салата, при этом не скупитесь на всевозможные виды овощей и зелени. Заправьте такой салат оливковым или любым другим не рафинированным маслом с лимонным соком, а вот сметанных и майонезных соусов лучше избегать.

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