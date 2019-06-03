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Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Lite » Еда 03.06.2019 - 16:34
Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чему лучше отдать предпочтение в летний зной

Летняя жара уже дает о себе знать, поэтому стоит заранее продумать правильный рацион на этот период, ведь от этого напрямую зависит самочувствие в зной. Жара негативно влияет на многие процессы в организме, поэтому надо знать, как это влияние минимизировать, убеждена диетолог Алла Манайкина. В Instagram она дала советы по питанию и употреблению жидкости в летний период.

Эксперт напоминает, что первая реакция организма на жару — активное потоотделение. Если обычно организм человека испаряет 2 – 2,5 л влаги в сутки, то в жаркую погоду и при изрядных физических нагрузках потеря жидкости может доходить до 4-х литров!

Из-за обильного потоотделения организм обезвоживается, а электролитный баланс крови - нарушается, что приводит к ухудшению питания мышечных клеток и снижению работоспособности.

Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чувство жажды, сухость во рту, сухие, иногда потрескавшиеся губы, головокружение, усталость, головная боль, раздражительность – все это симптомы обезвоживания. В первую очередь на обезвоживание реагирует мозг – самый "жидкий" орган, содержащий 75% воды (серое вещество – 84%). Ухудшаются реакции и внимание, с трудом дается решение даже простейших задач. Жажда далеко не единственный и не самый ранний симптом. Если вы почувствовали жажду, то уже немного обезвожены.

Для профилактики легкого обезвоживания употреблять жидкость лучше еще до того, как во рту пересохло. Что пить?

Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте простую воду, воду с лимоном и мятой, всевозможные натуральные лимонады, зеленый чай, компоты из свежих ягод и фруктов.

Сократите потребление фруктовых соков, алкогольных и газированных напитков, ведь они стимулируют жажду еще больше.

Пейте напитки комнатной температуры или даже немного подогретые, а не холодные.

Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не забывайте про кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир. Они отлично охлаждают и утоляют жажду.

Не стоит обходить вниманием и о правильно составленном рационе. Само лето и изобилие свежих овощей, фруктов, ягод и зелени подсказывает меню в жару. Чем больше последних будет в вашем рационе, а не привычных сладостей и жирных блюд, тем легче перенести жаркое время года.

Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Постарайтесь исключить соленую пищу, так как она задерживает жидкость в организме, что приводит к отечности.

Питайтесь преимущественно свежеприготовленными блюдами, потому что в жару продукты портятся быстрее и риск инфекций возрастает.

Самым плотным приемом пищи пусть будет завтрак, когда еще не так жарко и температура самая низкая. Так вы наберетесь энергии от полноценного завтрака и в течение дня сможете перекусить легкими блюдами, салатами и сезонными фруктами.

Что есть и пить в жару: диетолог привела примеры летнего меню

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

На обед отлично подойдет суп, овощной салат, рыба или птица. На ужин отдавайте предпочтение опять-таки большой порции салата, при этом не скупитесь на всевозможные виды овощей и зелени. Заправьте такой салат оливковым или любым другим не рафинированным маслом с лимонным соком, а вот сметанных и майонезных соусов лучше избегать.

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