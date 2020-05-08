Тренер "Зважені та щасливі" назвала основные правила стройности, здоровья и молодости

Ничего не происходит, если не сделать новые правила питания и жизни своими привычками, которые вам приносят не только пользу, а и удовольствие. Тренер шоу "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская, которая ранее рассказала, с чего начать переход на правильное питание и какие продукты исключить, на своей странице в Instagram поделилась основными правилами и привычками стройности, здоровья и молодости.

Следуйте им, и вы обязательно увидите результат.

1. Утро начинается со стакана чистой негазированной воды комнатной температуры.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Завтрак планируйте не позднее, чем через час после пробуждения.

3. Кофе: НЕ рекомендуется пить утром натощак или запивать им любую еду!

4. Обед - основной приём пищи, приходится на 13:00-15:00. Должен включать в себя белки, жиры и углеводы. Завтрак, обед и ужин - основные приемы пищи, их пропускать не рекомендуется.

Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Чистые промежутки времени БЕЗ ЕДЫ рекомендуется выдерживать следующим образом: а) при 3-х разовом питании (без перекусов) - 4-4,5 часа; б) при 3-х разовом питании с 1-2 перекусами - около 2-3 часов между всеми приемами пищи. Всегда отталкивайтесь от потребностей своего организма, но помните, что выбранного режима питания следует придерживаться систематически!

6. Ночной сон: важно ложиться спать до 23:00. Выполнение этого обязательного условия обеспечит хорошую работу гормонов и во многом облегчит процесс похудения в целом.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Активность: обязательно будьте активны в течении дня, выполняйте ежедневную норму в 10000 шагов.

8. Научитесь различать физический голод от эмоционального: Вы должны есть только в том случае, если чувствуете физическую потребность в еде, научитесь игнорировать желание «просто что-то пожевать».

9. Польза тренировок: ежедневные тренировки и / или ежедневная норма в количестве 10000 шагов помогут Вам минимизировать возможный стресс, что также поможет контролировать реальное чувство голода в течение дня и, собственно, насыщение во время приема пищи.

Иллюстративное фото (pexels.com)

10. Отдых: отдельный важный пункт в процессе похудения и организации здорового образа жизни. Находите время для отдыха в течение рабочего дня и дома, практикуйте медитацию и релакс - отдохнувший организм лучше восстанавливается.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась принципами питания долгожителей.

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