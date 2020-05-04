Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни

Нутрициолог рассказала, что общего в рационе долгожителей из разных уголков Земли
Прожить как можно дольше и сохранить здоровье, а также ясность ума – мечта каждого. Не последнюю роль в достижении этой цели играет правильный рацион. Нутрициолог Анна Никольская, которая пречислила топ-5 правил для крепкого иммунитета, поделилась в Instagram секретами долгожителей со всех уголочков земли и привела примерное меню тех, кому удалось прожить до глубокой старости.
Парадокс: ни один долгожитель не ставит целью прожить дольше 100 лет, они не считают калории, не пьют витамины, не взвешивают граммы белка и даже не читают этикетки. Они просто выбирают определенные продукты.
⠀
Во всем мире есть "голубые зоны", где число средняя продолжительность жизни на порядок выше других стран. Обобщенно их рацион состоит на 95% растительных и 5% животных продуктов.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Каждый день они едят:
Укрепляем здоровье: топ-7 способов поднять иммунитет
На какие продукты помимо этих делают акцент в каждом регионе долгожителей:
1.Икария (Греция) – дикая зелень (портулак, одуванчик, руккола, мангольд, кейл), лимон с цедрой, травы в чай (розмарин, шалфей, мята, майоран), мед, вино.
⠀
2.Окинава (Япония) – сладкий картофель, соя, полынь, куркума, горькая тыква (у нас вряд ли есть аналог), жасминовый чай, водоросли, чеснок, коричневый рис, шиитаке.
⠀
3.Ольястра (Сардиния) – помидоры, лук, цуккини, капуста, груши, вишни, плоские сухие лепешки из твердых сортов пшеницы, хлеб на закваске, фенхель, миндаль, расторопша.
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)
4.Лома Линда (Калифорния) – авокадо, лосось, медленно сваренная овсяная каша с орехами, цельнозерновой хлеб, соевое молоко, минимум 6 стаканов воды в день.
⠀
5.Никоя (Коста-Рика) – рис, яйца, фасоль, тыква, капуста, кукурузные лепешки, цитрусовые, банан, пиньюэла – наподобие ананаса, кукуруза замоченная в "известковой воде" - для обогащения кальцием и высвобождения аминокислот, папайя, ямс.
Ранее диетолог Наталья Макиенко познакомилась с основами сочетаемости продуктов.