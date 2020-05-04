Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, что общего в рационе долгожителей из разных уголков Земли

Прожить как можно дольше и сохранить здоровье, а также ясность ума – мечта каждого. Не последнюю роль в достижении этой цели играет правильный рацион. Нутрициолог Анна Никольская, которая пречислила топ-5 правил для крепкого иммунитета, поделилась в Instagram секретами долгожителей со всех уголочков земли и привела примерное меню тех, кому удалось прожить до глубокой старости.

Парадокс: ни один долгожитель не ставит целью прожить дольше 100 лет, они не считают калории, не пьют витамины, не взвешивают граммы белка и даже не читают этикетки. Они просто выбирают определенные продукты.

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Во всем мире есть "голубые зоны", где число средняя продолжительность жизни на порядок выше других стран. Обобщенно их рацион состоит на 95% растительных и 5% животных продуктов.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каждый день они едят:

бобовые - 1 стакан

тофу - 1/2 стакана

овощи и зелень - 1/2 стакана

фрукты - 2-3 порции

орехи - 60 гр

цельные злаки (количество варьируется в зависимости от нагрузки)

оливковое масло - до 4 ст.л.

картофель - 2 раза в неделю

мясо свободного выгула - меньше 2 раз в неделю (порция – размер с колоду карт)

дикая рыба – 100 гр 2-3 раза в неделю

козьи молочные продукты – изредка.

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На какие продукты помимо этих делают акцент в каждом регионе долгожителей:

1.Икария (Греция) – дикая зелень (портулак, одуванчик, руккола, мангольд, кейл), лимон с цедрой, травы в чай (розмарин, шалфей, мята, майоран), мед, вино.

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2.Окинава (Япония) – сладкий картофель, соя, полынь, куркума, горькая тыква (у нас вряд ли есть аналог), жасминовый чай, водоросли, чеснок, коричневый рис, шиитаке.

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3.Ольястра (Сардиния) – помидоры, лук, цуккини, капуста, груши, вишни, плоские сухие лепешки из твердых сортов пшеницы, хлеб на закваске, фенхель, миндаль, расторопша.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Лома Линда (Калифорния) – авокадо, лосось, медленно сваренная овсяная каша с орехами, цельнозерновой хлеб, соевое молоко, минимум 6 стаканов воды в день.

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5.Никоя (Коста-Рика) – рис, яйца, фасоль, тыква, капуста, кукурузные лепешки, цитрусовые, банан, пиньюэла – наподобие ананаса, кукуруза замоченная в "известковой воде" - для обогащения кальцием и высвобождения аминокислот, папайя, ямс.

Ранее диетолог Наталья Макиенко познакомилась с основами сочетаемости продуктов.