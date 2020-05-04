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Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни

Lite » Еда 04.05.2020 - 12:32
Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Нутрициолог рассказала, что общего в рационе долгожителей из разных уголков Земли

Прожить как можно дольше и сохранить здоровье, а также ясность ума – мечта каждого. Не последнюю роль в достижении этой цели играет правильный рацион. Нутрициолог Анна Никольская, которая пречислила топ-5 правил для крепкого иммунитета, поделилась в Instagram секретами долгожителей со всех уголочков земли и привела примерное меню тех, кому удалось прожить до глубокой старости.

Парадокс: ни один долгожитель не ставит целью прожить дольше 100 лет, они не считают калории, не пьют витамины, не взвешивают граммы белка и даже не читают этикетки. Они просто выбирают определенные продукты.

Во всем мире есть "голубые зоны", где число средняя продолжительность жизни на порядок выше других стран. Обобщенно их рацион состоит на 95% растительных и 5% животных продуктов.

Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Каждый день они едят:

  • бобовые - 1 стакан
  • тофу - 1/2 стакана
  • овощи и зелень - 1/2 стакана
  • фрукты - 2-3 порции
  • орехи - 60 гр
  • цельные злаки (количество варьируется в зависимости от нагрузки)
  • оливковое масло - до 4 ст.л.
  • картофель - 2 раза в неделю
  • мясо свободного выгула - меньше 2 раз в неделю (порция – размер с колоду карт)
  • дикая рыба – 100 гр 2-3 раза в неделю
  • козьи молочные продукты – изредка.

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На какие продукты помимо этих делают акцент в каждом регионе долгожителей:

1.Икария (Греция) – дикая зелень (портулак, одуванчик, руккола, мангольд, кейл), лимон с цедрой, травы в чай (розмарин, шалфей, мята, майоран), мед, вино.

2.Окинава (Япония) – сладкий картофель, соя, полынь, куркума, горькая тыква (у нас вряд ли есть аналог), жасминовый чай, водоросли, чеснок, коричневый рис, шиитаке.

3.Ольястра (Сардиния) – помидоры, лук, цуккини, капуста, груши, вишни, плоские сухие лепешки из твердых сортов пшеницы, хлеб на закваске, фенхель, миндаль, расторопша.

Рацион долгожителей: эксперт раскрыла секрет меню для долгой и здоровой жизни
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

4.Лома Линда (Калифорния) – авокадо, лосось, медленно сваренная овсяная каша с орехами, цельнозерновой хлеб, соевое молоко, минимум 6 стаканов воды в день.

5.Никоя (Коста-Рика) – рис, яйца, фасоль, тыква, капуста, кукурузные лепешки, цитрусовые, банан, пиньюэла – наподобие ананаса, кукуруза замоченная в "известковой воде" - для обогащения кальцием и высвобождения аминокислот, папайя, ямс.

Ранее диетолог Наталья Макиенко познакомилась с основами сочетаемости продуктов.

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