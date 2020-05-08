Тренер "Зважені та щасливі" назвала основні правила стрункості, здоров'я і молодості

Нічого не відбувається, якщо не зробити нові правила харчування і життя своїми звичками, які вам приносять не тільки користь, а й задоволення. Тренер шоу "Зважені та щасливі" і мама двох дітей Марина Боржемська, яка раніше розповіла, з чого почати перехід на правильне харчування і які продукти виключити, на своїй сторінці в Instagram поділилася основними правилами і звичками стрункості, здоров'я та молодості.

Слідуйте їм, і ви обов'язково побачите результат.

1. Ранок починається зі склянки чистої негазованої води кімнатної температури.

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Сніданок плануйте не пізніше, ніж через годину після пробудження.

3. Кава: НЕ рекомендується пити вранці натщесерце або запивати нею будь-яку їжу!

4. Обід - основний прийом їжі, припадає на 13:00-15:00. Повинен включати в себе білки, жири і вуглеводи. Сніданок, обід і вечеря - основні прийоми їжі, їх пропускати не рекомендується.

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Чисті проміжки часу БЕЗ ЇЖІ рекомендується витримувати наступним чином: а) при 3-х разовому харчуванні (без перекусів) - 4-4,5 години; б) при 3-х разовому харчуванні з 1-2 перекусами - близько 2-3 годин між усіма прийомами їжі. Завжди відштовхуйтеся від потреб свого організму, але пам'ятайте, що вибраного режиму харчування слід дотримуватися систематично!

6. Нічний сон: важливо лягати спати до 23:00. Виконання цієї умови обов'язкового забезпечить хорошу роботу гормонів і багато в чому полегшить процес схуднення в цілому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Активність: обов'язково будьте активні протягом дня, виконуйте щоденну норму в 10000 кроків.

8. Навчіться розрізняти фізичний голод від емоційного: Ви повинні їсти тільки у тому випадку, якщо відчуваєте фізичну потребу в їжі, навчіться ігнорувати бажання «просто щось пожувати».

9. Користь тренувань: щоденні тренування та / або щоденна норма в кількості 10000 кроків допоможуть Вам мінімізувати можливий стрес, що також допоможе контролювати реальне почуття голоду протягом дня і, власне, насичення під час прийому їжі.

Ілюстративне фото (pexels.com)

10. Відпочинок: окремий важливий пункт в процесі схуднення та організації здорового способу життя. Знаходьте час для відпочинку протягом робочого дня і вдома, практикуйте медитацію і релакс - відпочив організм краще відновлюється.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ганна Нікольська поділилася принципами харчування довгожителів.

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