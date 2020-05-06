Переходим на правильное питание: с чего начать и какие продукты исключить

Тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась шпаргалкой для начинающих
С чего начать? Этот вопрос задают себе все, кто только начинает свой путь в правильном питании. Тренер шоу "Зважені та щасливі" и мама двоих детей Марина Боржемская на своей странице в Instagram поделилась полезной шпаргалкой для начинающих. В ней эксперт рассказала, с чего же стоит начать, а также назвала продукты, которые нужно убрать из вашего рациона.
Первое и основное, - НЕ ВОСПРИНИМАТЬ КАК ДИЕТУ. Второе - НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА, в один момент урезав порцию до минимума, убрав всё, кроме "салатиков". Долго вы так не протянете. Начинать нужно постепенно и с умом. Итак:
1. Уберите из рациона так называемый пищевой мусор: рафинированные продукты, белую муку, сахар, усилители вкуса, вредные жиры - отсутствие этих 5 пунктов прямо с сегодняшнего дня значительно улучшат ваше самочувствие в целом.
2. Введите полезные цельные продукты:
Иллюстративное фото (pexels.com)
Таким образом, вы максимально переходите на натуральные продукты и пищу домашнего приготовления. По этой схеме можно питаться также и вне дома, подбирая пп - блюда. Также вы должны быть уверены в качестве продуктов, которые окажутся в вашей тарелке.
Мы то, что мы едим. Наш организм будет благодарен и продержится здоровым дольше, если будет потреблять правильную еду. Он заслуживает получать лёгкие продукты и не работать сверхурочно.
Следующий этап - исключение из рациона продуктов бесполезных, так званых, с нулевой нутритивной ценностью. Они не принесут пользу Вашем здоровью, лишь усугубят проблемы со здоровьем и увеличат вес.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Иллюстративное фото (pexels.com)
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Важно помнить: разнообразие в рационе - это очень важно. Старайтесь чаще менять свою продуктовую корзину, чередуйте каши в своём рационе, во избежания дефицитного состояния. Каждый продукт несёт свою нутритивную и пищевую ценность.
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