Топ-5 звезд, которые смогли похудеть на десятки килограммов и восхитили кардинальным преображением

Кристина Агилера, Хлои Кардашьян и Адель (коллаж: РБК-Украина)

При этом все красотки признаются: им было невероятно сложно на пути похудения

Певица Адель сегодня “на первых полосах” в связи со своим кардинальным похудением - “минус” 45 килограммов! Однако Адель - не единственная звезда, которая может похвастаться завидной силой воли. Редакция LITE показывает пример известных красоток, которые смогли побороть свои слабости и “слепить” фигуру мечты.

Адель (31 год)

Потрясающий результат похудения британской актрисы стал топ-темой в новом 2020 году. Во время отдыха с сыном и друзьями на Карибах Адель была запечатлена папарацци. Серия фото буквально облетела весь мир. Поклонники были поражены, некоторые даже не узнали свою любимицу - так кардинально она похудела. Выяснилось, что актриса сбросила 45 килограммов!

Адель до похудения (фото: instagram.com/adele)

Первым делом исполнительница практически отказалась от сахара в рационе. Также ей понравилась так называемая сиртфуд-диета. Она включает в себя богатые антиоксидантом ресвератролом продукты: финики, яблоки, цитрусовые, гречка, грецкие орехи, руколла, петрушка, черника, клубника. По словам диетологов, такой режим питания активизирует белки-сиртуины. Это способствует улучшению обмена веществ в организме и помогает бороться со старением.

Адель после кардинального похудения (скриншоты: instagram.com/adeleinitaly)

Хлои Кардашьян (35 лет)

Одна из сестер Кардашьян долгое время славилась своими пышными формами. При этом красотка не раз признавалась, что порой комплексовала на фоне более стройных форм своих старших сестер - Кортни и Ким. Долгое время Хлои вела непрерывную борьбу с лишними килограммами. На этом пути она часто сталкивалась с разочарованием и забрасывала попытки.

Интересно, что действительно кардинальные перемены начались после серьезной ссоры с мужем - боксером Ламаром Одом (к слову, пара развелась в 2016 году).

“Мне было нелегко с Ламаром. Все шло к концу нашего союза, было много драм. И я почувствовала необходимость в неком освобождении, что проявилось в искреннем желании похудеть - преобразиться. Поначалу было невероятно тяжело. Но с каждым шагом я чувствовала себя намного лучше”, - рассказала как-то Хлои Кардашьян изданию “Women's Health”.

Хлои Кардашьян после похудения (фото: instagram.com/khloekardashian)

Девушка обратилась к персональному фитнес-тренеру, для нее была разработана диета. Хлои просыпалась в 5 утра и шла на тренировку. В течение дня светская львица выпивала до 6 литров воды. И очень ограничила себя в употреблении углеводов. Как результат, к 2019 году Хлои сбросила 20 лишних килограммов.

Кристина Агилера (39 лет)

Поп-дива 90-х серьезно столкнулась с проблемой лишнего веса после рождения первенца в 2008 году — сын Макс Брэтман. Далее наступила “вечная борьба” на пути похудения и набора веса… Затем последовал развод, смерть отца и кризис в карьере. Как результат, артистка набрала больше 20 килограммов! Хотя следует отметить, что даже после этого Кристина без стеснения выходила на публику в пикантных облегающих нарядах.

Кристина Агилера до похудения (скриншот: ollywoodlife.com)

В 2013 году Агилера сказала, что сделала перерыв в шоу The Voice (“Голос Америки”), где она была членом жюри. Свое решение певица объяснила желание “посвятить время поездке для похудения”. Кроме того, артистка начала жаловаться на проблемы со здоровьем, вызванные лишним весом. Так начался путь Кристины к преображение.

Агилера после похудения (фото: instagram.com/xtina)

Агилера перешла на низкокалорийную диету, которая состояла из полезных жиров, белков и небольшого количества фруктов. Также артистка могла себе позволить бокал вина. Певица начала дополнительно заниматься йогой. Все это в комплексе помогло ей вернуться к прежним формам.

Келли Осборн (35 лет)

Певица Келли Осборн потеряла более 50 фунтов (более 20 килограммов) за последние годы.

Дочь известного Оззи Осборна стала популярной еще будучи подростком. Но тогда девушку абсолютно не беспокоил ее лишний вес. Однако повзрослев, Келли решила пробовать свои силы в мире моды и дизайна. И, как результат, поняла, что пора избавляться от лишнего.

Келли Осборн до похудения (скриншот: dailymail.co.uk)

Взяв себя в руки, Келли похудела более, чем на 20 килограммов. Для этого ей пришлось полностью пересмотреть свой режим дня и питания.

Еще в 2009 году Келли Осборн принимала участие в американском шоу “Танцы со звездами”. Именно тогда ее партнер по проекту заставил Келли перейти на низкоуглеводную диету, отдавая предпочтение белкам. Затем девушка начала терять вес, что ее невероятно вдохновило. После проекта Осборн взяла себя в руки. Она отказалась от вредной пищи, стала есть много овощей и фруктов. Немалую роль в похудении сыграли кардио-нагрузки и йога.

Келли Осборн после похудения (фото: instagram.com/kellyosbourne)

Миранда Ламберт (36 лет)

Американская певица Миранда Ламберт смогла меньше чем за год сбросить больше 15 килограммов!

Скриншот: zimbio.com

Ламберт рассказала изданию Women's Health, что в какой-то период просто устала полагаться на модные диеты и стала попросту питаться более качественно. Как говорят, гениальное в простом! Она также нашла тренировки, которые ей были действительно по душе - без истязания себя в спортзале. А еще один неожиданный источник вдохновения для Миранды стали фото похудевшей Бритни Спирс!

Миранда Ламберт после похудения (фото: instagram.com/mirandalambert)