Почувствовала неладное: Адель решилась на кардинальное похудение ради самого любимого человека

Адель (фото: vanityfair.com)

Многие поклонники Адель гадают, что же стало истинной причиной ее похудения

Радикальное похудение 31-летней Адель стало неожиданностью для миллионов ее поклонников во всем мире. Певица долгое время не выходила на публику и “не светилась” на светских мероприятиях. Пока в начале 2020 года папарацци не засекли известную британку на одном из пляжей Карибского моря. Сеть мгновенно облетели снимки похудевшей Адель, которую было просто не узнать. Ранее отличавшаяся своими пышными формами британка за короткий срок смогла похудеть на 45 килограммов! И действительно изменилась до неузнаваемости.

Интересно, что сама Адель пока что скромничает. И не спешит ни хвастаться, ни комментировать свои результаты. Зато за нее это делают близкие друзья. Которые ранее рассказали, что основной акцент в похудении Адель сделала на правильном питании. Физические нагрузки были минимальными, так как британка не особый фанат фитнеса.

Скриншоты: instagram.com/adeleinitaly

Также стало известно о самой главной мотивации и первопричине, на которую полагалась певица во время нелегкого пути. Выяснилось, что двигаться к заветным формам исполнительницу мотивировал ее сын - 7-летний Анджело. Кстати, на Карибах певица отдыхала с сыном. Однако строго запрещала кому-либо его фотографировать.

Так, по информации друзей Адель, она стала переживать за свое здоровье, которое в последнее время пошатнулось, ей пару раз становилось действительно очень плохо. Это напугало певицу, она задумалась о маленьком сыне.

“Для Адель это не просто потеря веса. Она сделала это с целью укрепить здоровье. Она хочет оставаться здоровой ради своего сына, и хотя ей было трудно сохранить новый режим тренировок, она придерживается его”, - цитирует слова источника Daily Mail.

В процессе похудения Адель было очень сложно, но она ни разу не остановилась и не поддалась лени.

Первое, что сделала Адель, - практически полностью отказалась от сахара. Также ей подошла система питания, которую придерживаются также мать и сестра Кейт Миддлтон - так называемая сиртфуд-диета. Она включает в себя богатые антиоксидантом ресвератролом продукты: финики, яблоки, цитрусовые, гречка, грецкие орехи, руколла, петрушка, черника, клубника.

Отметим, что Адель родила сына в октябре 2012 года. Отцом ребенка является бизнесмен Саймон Конеки. Как рассказывала ранее сама Адель, с Саймоном они тайно поженились в 2017 году на закрытой церемонии в особняке в Лос-Анджелесе. Но уже через два года, в апреле 2019-го Адель подтвердила информацию о разрыве с Саймоном. Официально бракоразводный процесс завершился в сентябре 2019-го.

Однако певица и не думала унывать. Как она высказалась одному из СМИ: “Раньше я плакала, теперь потею”.

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