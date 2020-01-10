Певица Адель рассказала, на сколько реально похудела — результат впечатляет

Адель (фото: vanityfair.com)

Адель решилась на разговор по душам с американскими студентками

31-летняя певица Адель на слуху. Похудение известной британки обсуждают не меньше, чем уход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи! Отличавшаяся в том числе своими пышными формами Адель изменилась до неузнаваемости. С наступлением нового года в сеть попали фото исполнительницы во время ее отдыха с друзьями на Карибах. Будем откровенны, на снимках певицу едва узнать - она действительно очень похудела.

Выяснилось, что за тотальное преображение Адель взялась еще в прошлом году. И еще осенью показала значительный результат. Тогда в СМИ появилась информация, что певица сбросила 20 кг! Однако позже выяснилось, что это еще не весь результат похудения британки.

Адель после кардинального похудения (скриншоты: instagram.com/adeleinitaly)

Адель проводит новогодний отпуск в Ангилье, расположенной в восточной части Карибского моря.

Во время отдыха с известной певицей случайно познакомилась группа студентов из США, которые обучаются в университете Элона в Северной Каролине. По словам 19-летней Лекси Ларсон, она опешила, увидев поп-звезду в одном из ресторанов на пляже. Та вела себя абсолютно непринужденно и даже была не против поболтать с ребятами. Лекси отметила, что проговорила со звездой больше 15 минут. Адель даже успела поделится своими воспоминаниями о студенческой жизни.

При этом Ларсон призналась, что поначалу едва узнала Адель - так сильно она похудела. Безусловно, это также стало темой разговора.

“Адель сказала, что потеряла около 100 фунтов (ред. - чуть больше 45 кг), и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе”, - говорит Лекси Ларсон в комментарии изданию Рeople.

К сожалению, певица отказалась сделать селфи со студентками. Певица отдыхала с семилетним сыном Анджело.

“Она сказала нет, потому что не хотела, чтобы в данный момент ее окружили папарацци”, - говорит Ларсон.

Напомним, ранее стали известны детали похудения Адель. К примеру, принцип ее питания. По словам тренера, похудение певицы на 90% - результат правильного питания и диет.