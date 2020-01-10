ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Певица Адель рассказала, на сколько реально похудела — результат впечатляет

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.01.2020 - 12:58
Певица Адель рассказала, на сколько реально похудела — результат впечатляет
Адель (фото: vanityfair.com)

Адель решилась на разговор по душам с американскими студентками

31-летняя певица Адель на слуху. Похудение известной британки обсуждают не меньше, чем уход Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи! Отличавшаяся в том числе своими пышными формами Адель изменилась до неузнаваемости. С наступлением нового года в сеть попали фото исполнительницы во время ее отдыха с друзьями на Карибах. Будем откровенны, на снимках певицу едва узнать - она действительно очень похудела.

Выяснилось, что за тотальное преображение Адель взялась еще в прошлом году. И еще осенью показала значительный результат. Тогда в СМИ появилась информация, что певица сбросила 20 кг! Однако позже выяснилось, что это еще не весь результат похудения британки.

Певица Адель рассказала, на сколько реально похудела — результат впечатляет

Певица Адель рассказала, на сколько реально похудела — результат впечатляет

Адель после кардинального похудения (скриншоты: instagram.com/adeleinitaly)

Адель проводит новогодний отпуск в Ангилье, расположенной в восточной части Карибского моря.

Во время отдыха с известной певицей случайно познакомилась группа студентов из США, которые обучаются в университете Элона в Северной Каролине. По словам 19-летней Лекси Ларсон, она опешила, увидев поп-звезду в одном из ресторанов на пляже. Та вела себя абсолютно непринужденно и даже была не против поболтать с ребятами. Лекси отметила, что проговорила со звездой больше 15 минут. Адель даже успела поделится своими воспоминаниями о студенческой жизни.

При этом Ларсон призналась, что поначалу едва узнала Адель - так сильно она похудела. Безусловно, это также стало темой разговора.

  • Адель сказала, что потеряла около 100 фунтов (ред. - чуть больше 45 кг), и это такой безумный позитивный опыт. Она казалась такой счастливой и выглядела потрясающе. Она казалась действительно уверенной в себе”, - говорит Лекси Ларсон в комментарии изданию Рeople.

К сожалению, певица отказалась сделать селфи со студентками. Певица отдыхала с семилетним сыном Анджело.

“Она сказала нет, потому что не хотела, чтобы в данный момент ее окружили папарацци”, - говорит Ларсон.

Напомним, ранее стали известны детали похудения Адель. К примеру, принцип ее питания. По словам тренера, похудение певицы на 90% - результат правильного питания и диет.

Мало ем, но не худею: эксперт назвала возможные причины Как выйти из новогоднего обжорства: пошаговая инструкция от диетолога
Новости Украины похудениеАдель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь