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Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Lite » Краса 17.01.2020 - 11:44
Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів
Адель (фото: vanityfair.com)

Силі волі Адель дійсно можна позаздрити

Персональний тренер 31-річної співачки Адель розкрила секрет кардинального схуднення суперзірки на 45 кілограмів менше ніж за рік. Фітнес-тренер Каміла Гудіс з Бразилії розповіла про схуднення Адель, з якою раніше працювала. Хоча їх співпраця припинилася. Як з'ясувалося, співачка дотримувалася дуже суворої дієти на "зеленому соку і 1000 калорій в день". Звичайно ж, не обійшлося і без тренувань. Каміла Гудіс розповіла про виснажливий режим Адель у програмі "Thursday's Lorraine".

Так, за словами Гудіс, радикальні зміни з формами Адель сталі відбуватися після значного зниження споживаних нею калорій. А саме - скорочення добової норми для жінок (2000 калорій) вдвоє - до 1000 калорій у день.

  • Вона тренувалася. Але думаю, що на 90% результату її схуднення залежав від дієти", - розповіла Гудіс ведучій шоу "Thursday's Lorraine".
  • Це хороша дієта, щоб швидко скинути вагу. Перший тиждень - найінтенсивніший. Можна пити зелені соки і вживати тільки 1000 калорій в день... Зараз Адель не виглядає худенькою. Вона виглядає приголомшливо", - коментує результат фітнес-тренер.

Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Скріншоти: instagram.com/adeleinitaly

Цікаво, що з відомою фітнес-гуру з Бразилії Адель познайомилася через дружину співака Роббі Уильямаса - актриса Ада Філд (40 років). Вони зустрілися в будинку співака в Лос-Анджелесі, де тренер навіть провела спільне тренування для Адель і Айди.

Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Колишній тренер Адель Каміла Гудіс

При цьому Гудіс зізнається, що спочатку не впізнала Адель.

“Коли Адель прийшла на перше спільне тренування, я її не впізнала. І зрозуміла, що це була відома співачка тільки, коли вона пішла. Сьогодні вона виглядає приголомшливо. Вона змогла змінити свій спосіб життя, дієту", - каже тренер.

До речі, в процесі схуднення Адель не довелося вдаватися до болісних тренувань. Тим більше, що співачка цього не любить. Вона обійшлася легким фітнесом і незначними силовими тренуваннями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адель зважилася на кардинальне схуднення заради коханої людини. А саме - свого семирічного сина Анджело. Через зайву вагу у співачки стали з'являтися проблеми зі здоров'ям, що її не на жарт схвилювало.

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