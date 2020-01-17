Тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів

Адель (фото: vanityfair.com)

Силі волі Адель дійсно можна позаздрити

Персональний тренер 31-річної співачки Адель розкрила секрет кардинального схуднення суперзірки на 45 кілограмів менше ніж за рік. Фітнес-тренер Каміла Гудіс з Бразилії розповіла про схуднення Адель, з якою раніше працювала. Хоча їх співпраця припинилася. Як з'ясувалося, співачка дотримувалася дуже суворої дієти на "зеленому соку і 1000 калорій в день". Звичайно ж, не обійшлося і без тренувань. Каміла Гудіс розповіла про виснажливий режим Адель у програмі "Thursday's Lorraine".

Так, за словами Гудіс, радикальні зміни з формами Адель сталі відбуватися після значного зниження споживаних нею калорій. А саме - скорочення добової норми для жінок (2000 калорій) вдвоє - до 1000 калорій у день.

“Вона тренувалася. Але думаю, що на 90% результату її схуднення залежав від дієти", - розповіла Гудіс ведучій шоу "Thursday's Lorraine".

“Це хороша дієта, щоб швидко скинути вагу. Перший тиждень - найінтенсивніший. Можна пити зелені соки і вживати тільки 1000 калорій в день... Зараз Адель не виглядає худенькою. Вона виглядає приголомшливо", - коментує результат фітнес-тренер.

Скріншоти: instagram.com/adeleinitaly

Цікаво, що з відомою фітнес-гуру з Бразилії Адель познайомилася через дружину співака Роббі Уильямаса - актриса Ада Філд (40 років). Вони зустрілися в будинку співака в Лос-Анджелесі, де тренер навіть провела спільне тренування для Адель і Айди.

Колишній тренер Адель Каміла Гудіс

При цьому Гудіс зізнається, що спочатку не впізнала Адель.

“Коли Адель прийшла на перше спільне тренування, я її не впізнала. І зрозуміла, що це була відома співачка тільки, коли вона пішла. Сьогодні вона виглядає приголомшливо. Вона змогла змінити свій спосіб життя, дієту", - каже тренер.

До речі, в процесі схуднення Адель не довелося вдаватися до болісних тренувань. Тим більше, що співачка цього не любить. Вона обійшлася легким фітнесом і незначними силовими тренуваннями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Адель зважилася на кардинальне схуднення заради коханої людини. А саме - свого семирічного сина Анджело. Через зайву вагу у співачки стали з'являтися проблеми зі здоров'ям, що її не на жарт схвилювало.