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Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Lite » Красота и Здоровье 02.01.2019 - 10:42
Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды
Фото: Коллаж (РБК-Украина)

К середине зимы ресурсы организма заметно исчерпывают себя, а иммунитет слабеет

Украинский диетолог Светлана Фус на своей старичке в соцсетях дала несколько рекомендаций, как поднять выносливость организма и защитить себя от простуды в холодный сезон.

1. Регулярное питание. В первую очередь, внимательнее отнеситесь к завтракам, их ни в коем случае нельзя пропускать. Предпочтение отдавайте легкоусвояемой пище и "медленным" углеводам.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Фото: pixabay.com

2. Откажитесь на время от обезжиренных молочных продуктов. Замените кисломолочные продукты 0% жирности на 1,5-2,5% жирности, творог покупайте – 5-9% жирности. Пробиотики, содержащиеся в них улучшат функцию кишечника, а жирорастворимые витамины защитят легкие.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простудыФото: pixabay.com

3. Не забывайте о белковых продуктах - рыба, птица, яйца, мясо дают необходимые аминокислоты для синтеза иммуноглобулинов.

4. Источник витаминов минеральных элементов – овощи и фрукты ежедневно должны быть в вашем рационе. Можно использовать как свежие, так и замороженные фрукты, овощи и ягоды. Из них вы получите ценные антиоксиданты, а также клетчатку и пектины.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Фото: pixabay.com

5. Важный "очищающий" элемент рациона — клетчатка, активно выводящая из организма токсические вещества. Этим компонентом богаты, например, каши. Также в них содержатся минералы и витамины, которые принимают непосредственное участие в борьбе с инфекцией.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Фото: pixabay.com

6. Ешьте чеснок или небольшое количество перца. Аллицин, который присутствует в чесноке, уничтожит не только вирусы гриппа, но и другие вредные бактерии и грибки.

А капсаицин в остром красном перце и пиперин в черном перце обладают противовирусным действием, и благотворно влияют на деятельность дыхательной системы.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Фото: pixabay.com

7. Чайный напиток с добавлением имбиря, корицы и кориандра обладает целым набором полезных свойств. Он помогает бороться с вирусами , а также стимулирует потоотделение и облегчает дыхание.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

Фото: pixabay.com

8. Соблюдайте питьевой режим. Вода выведет токсины, поддержит метаболизм, поможет усвоению питательных веществ, и поучаствует в терморегуляции организма.

Топ-8 ценных рекомендаций от диетолога, как защитить себя от простуды

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