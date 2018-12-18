Как не набрать лишний вес во время новогодних праздников: советы диетолога

Иллюстративное фото: unsplash/rawpixel

Диетолог уточняет: вас никто не заставляет есть ночью!

Встреча нового года — как правило, стресс для организма. Переедания, употребление жирного и сладкого поздно вечером, алкоголь — в результате лишние килограммы и проблемы со здоровьем. Украинская диетолог Екатерина Толстикова поделилась важными советами на тему новогодних застолий. Так, диетолог по пунктах перечислила, о чем важно помнить, садясь за новогодний стол, чтобы позже не жалеть.

Толстикова предложила альтернативу — как сделать, чтобы от лишних жиров не страдала печень, а ваш мозг получил удовольствие от праздника.

#1 Откажитесь от колбас

"Докторскую колбасу, какая бы она не была ОК, заменить на индейку/телятину", — советует Толстикова.

#2 Магазинный майонез также в "списках на отчисление"

"Магазинный майонез заменить на айоли/ домашний или греческий йогурт/ сметану".

#3 Откажитесь от консервированного горошка, а также кукурузы.

"Возьмите замороженный", — лаконично советует Толстикова.

#4 Берите с праздничного стола всего понемногу

"Превратите свой стол в разноцветный фуршет: не мешайте многокомпонентные салаты, сделайте нарезку: мяса/рыбы/овощей/ сыра и зелени. Возьмите тарелку и выложите на нее всего понемногу", — пишет диетолога.

#5 Не запевайте еду алкоголем!

"Если вы его употребляете — только после/без еды".

#6 Не ешьте ночью… по крайней мере, постарайтесь

"Никто не заставляет вас есть в 00.00! Можно поужинать до 20.00, а в полночь зажечь огоньки!" — отмечает диетолог.

#7 Не наготавливайте много — будет меньше соблазна

"Готовьте столько еды, сколько вы съедите за 1-2 дня! Не кулинарьте тазики салатов и заливного".

"Любой праздник — это эмоции, не позволяйте еде заменять то, что вы можете получить бесплатно, без калорий и с пользой для вашего организма", — подытожила Екатерина Толстикова.

Напомним, ранее LITE предлагал топ-3 варианта легкого и красивого новогоднего декора своими руками.

Также обратите внимание на то, что должно быть на новогоднем столе.

Топ-10 самых красивых городов мира в период новогодних праздников (видео: РБК-Украина)