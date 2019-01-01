Новогодний детокс: худеем после праздников

После вкусного и обильного новогоднего стола самое время провести новогодний детокс
Если возникло желание со 2 января сесть на жесткую диету или поголодать денек-другой, гоните эти мысли подальше. Только с помощью грамотного детокса похудение пройдет легко, а результат закрепится надолго. Всего пять советов помогут прийти в форму всего за неделю.
1. Пейте воду
Детокс начинать нужно с воды, она ускорит метаболизм и очистит организм. Питьевой рацион - это важная часть ваших усилий по контролю веса.
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2. Употребляйте растительный белок
После застолья с обилием колбас и мяса, во всех его видах, организму все труднее справляться с перевариванием животного белка, попробуйте заменить его на растительный, так вы дадите органам пищеварения передышку. Также, можно добавить в рацион кисло-молочные продукты и морепродукты.
Фото: pixabay.com
3. Добавьте клетчатку
Включите в рацион больше клетчатки, она помогает справиться с накопившимися токсинами. Клетчатка содержится во фруктах, овощах, морских водорослях и грибах, также ею богаты крупы, цельнозерновой хлеб и отруби.
Фото: pixabay.com
4. Ешьте небольшими порциями
Растянутый желудок, после пышных застолий стоит привести в норму, в этом поможет уменьшение порций еды. Можно воспользоваться правилом "одной пригоршни": в каждый прием пищи съедайте столько, сколько поместиться в одной пригоршне.
Фото: pixabay.com
5. Восстановите ресурсы
Когда шумные праздники пройдут стоит восстановить свои внутренние ресурсы. Сделать это можно с помощью прогулок, йоги, любимого хобби или упражнений. Восстановив внутренний баланс, похудеть будет легче.
Фото: pixabay.com
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