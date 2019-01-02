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Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Lite » Краса і здоров'я 02.01.2019 - 10:42
Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди
Фото: Колаж (РБК-Україна)

До середини зими ресурси організму помітно вичерпують себе, а імунітет слабшає

Український дієтолог Світлана Фус на своїй старичке в соцмережах дала декілька рекомендацій, як підвищити витривалість організму і захистити себе від застуди в холодний сезон.

1. Регулярне харчування. В першу чергу, уважніше поставтеся до сніданків, їх ні в якому разі не можна пропускати. Перевагу віддавайте їжі, що легко засвоюється і "повільним" вуглеводам.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Фото: pixabay.com

2. Відмовтеся на час від знежирених молочних продуктів. Замініть кисломолочні продукти 0% жирності на 1,5-2,5% жирності, сир купуйте – 5-9% жирності. Пробіотики, що містяться в них поліпшать функцію кишечника, а жиророзчинні вітаміни зхистять легені.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застудиФото: pixabay.com

3. Не забувайте про белокові продукти - риба, птиця, яйця, м'ясо дають необхідні амінокислоти для синтезу імуноглобулінів.

4. Джерело вітамінів мінеральних елементів – овочі і фрукти щодня повинні бути у вашому раціоні. Можна використовувати як свіжі, так і заморожені фрукти, овочі і ягоди. З них ви отримаєте цінні антиоксиданти, а також клітковину, пектини.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Фото: pixabay.com

5. Важливий "очищуючий" елемент раціону — клітковина, активно виводить з організму токсичні речовини. Цим компонентом багаті, наприклад, каші. Також в них містяться мінерали і вітаміни, які беруть безпосередню участь у боротьбі з інфекцією.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Фото: pixabay.com

6. Їжте часник або невелику кількість перцю. Аліцин, який присутній в часнику, знищить не тільки віруси грипу, але й інші шкідливі бактерії і грибки.

А капсаїцин в гострому червоному перці і пиперин в чорному перці мають противірусну дію, благотворно впливають на діяльність дихальної системи.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Фото: pixabay.com

7. Чайний напій з додаванням імбиру, кориці і коріандру володіє цілим набором корисних властивостей. Він допомагає боротися з вірусами , а також стимулює потовиділення і полегшує дихання.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

Фото: pixabay.com

8. Дотримуйтеся питного режиму. Вода виведе токсини, підтримає метаболізм, допоможе засвоєнню поживних речовин, і візьме участь у терморегуляції організму.

Топ-8 цінних рекомендацій від дієтолога, як захистити себе від застуди

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