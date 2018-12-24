Стоит ли есть макароны во время похудения: диетолог дала ответ

Диетолог объяснила, как лучше включить в свой рацион макароны
Многие задаются вопросом, можно ли есть макаронные изделия в период, когда вы активно следите за своей фигурой и стараетесь сбросить лишние килограммы. Ответом на этот вопрос поделилась украинская диетолог Светлана Фус, которая ранее назвала продукты для идеального зимнего меню.
Так, диетолог отметила, что в понимании большинства людей, макароны — "нездоровая пища". Поэтому многие стараются исключить из своего рациона эти продукты. Но Фус настоятельно советует не включать в категорию "вредного мучного" все макароны.
"Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны — из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши", — развенчивает мифы о макаронах Светлана Фус.
Также диетолог перечислила причины включения в свой рацион макаронных изделий:
Фус рекомендует выбирать макароны из муки твердых сортов пшеницы.
Макароны желательно варить до состояния Al dente (фото: unsplash/eaterscollective)
Далее диетолог советует придерживаться следующих правил:
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Видео: РБК-Украина