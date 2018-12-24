Стоит ли есть макароны во время похудения: диетолог дала ответ

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Диетолог объяснила, как лучше включить в свой рацион макароны

Многие задаются вопросом, можно ли есть макаронные изделия в период, когда вы активно следите за своей фигурой и стараетесь сбросить лишние килограммы. Ответом на этот вопрос поделилась украинская диетолог Светлана Фус, которая ранее назвала продукты для идеального зимнего меню.

Так, диетолог отметила, что в понимании большинства людей, макароны — "нездоровая пища". Поэтому многие стараются исключить из своего рациона эти продукты. Но Фус настоятельно советует не включать в категорию "вредного мучного" все макароны.

"Прежде всего хочу напомнить, что самые полезные макароны — из твердых сортов пшеницы. Калорийность их в сухом виде составляет 250-350 ккал на 100 г продукта. Это многих пугает. Но разве мы едим макароны в сухом виде? После варки 100 г готовых макарон имеют калорийность 130 ккал / 100 г и гликемический индекс 40. А это не более чем в 100 г готовой гречневой, овсяной или рисовой каши", — развенчивает мифы о макаронах Светлана Фус.

Также диетолог перечислила причины включения в свой рацион макаронных изделий:

Они богаты клетчаткой и растительным белком.

Содержат витамины групп РР и В, а также минералы — кальций, фосфор, калий.

Практически не содержат жиров.

Источник сложных углеводов, которые в отличие от простых, дают ощущение сытости на долгое время.

Фус рекомендует выбирать макароны из муки твердых сортов пшеницы.

Макароны желательно варить до состояния Al dente (фото: unsplash/eaterscollective)

Далее диетолог советует придерживаться следующих правил:

Правильно варите макароны — к состоянию аль денте. То есть не разваривать их (до 10 минут варки). В переваренных макаронах увеличивается количество простых углеводов, повышается их гликемический индекс. Если варить долго, то гликемический индекс повысится до 55, а количество полезных веществ снизится от длительной термической обработки. Поменьше соли. Никаких сырных и майонезных соусов. Макароны (паста) в кафе — это калорийная бомба, где множество соли и творожно-майонезного соуса. Сочетайте с тушеными помидорами, соусом из овощей собственного приготовления. Это будет вкусно и не калорийно. Лучшие "гастрономические спутники" макарон: овощи, грибы, морепродукты. Достаточно 100 г готовых макарон, если речь идет об основном блюде. И вдвое меньше, если они будут гарниром.

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Видео: РБК-Украина