Топ-7 распространенных ошибок при лечении насморка

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Многие методы, которыми люди привыкли бороться с насморком, на самом деле ошибочны

Насморк — всегда первый симптом простудных заболеваний и наш частый спутник в холодное время года. Однако, как утверждают терапевты, многие способы, которыми люди привыкли с ним бороться, на самом деле ошибочны. Медики назвали семь самых распространенных ошибок при лечении ринита, передает "Медикфорум".



1. Долгое применение сосудосуживающих средств. Специалисты напоминают, что максимально допустимый период времени, в течение которого можно применять такие препараты - это 5 дней. При длительном применении иммунный ответ организма на инфекции снижается и сосуды перестают реагировать. Также долгое использование капель в нос может привести к потере обоняния.



2. Не лечить насморк вообще. Противники "лекарственной химии" считают, что организм должен сам справляться с болезнями. Но отказ от лечения насморка – это ошибка, поскольку в таком случае могут легко возникать осложнения, человек рискует столкнуться с синуситом, гайморитом и другими болезнями пазух носа, которые могут распространяться на все ЛОР-органы, близко расположенные друг к другу.



3. Наобум пользоваться народными средствами. Врачи призывают при насморке не закапывать в нос сок лука или другие подобные "домашние средства". К примеру, луковый сок может сжечь слизистую оболочку носовой полости, уничтожить в ней полезную микрофлору и повредить главные рецепторы обоняния. Также осторожнее нужно быть с эфирными маслами - многие из них являются аллергенами.



4. Греть нос во время насморка. Согревание пазух носа повышает температуру в этой области, что лишь способно усиливать воспаление и размножение патогенных организмов.



5. Часто промывать нос. Жидкость, которой промывают нос, может попадать в различные отделы ЛОР-органов и таким образом распространять инфекцию. К тому же солевые растворы вымывают из организма полезную микрофлору - слишком частое промывание может сделать организм более уязвимым перед инфекциями.



6. Принимать антибиотики. Эти лекарства могут помочь только в том случае, если насморк имеет бактериальную природу - в противном случае антибиотики способны причинить существенный вред. Прием антибиотиков вырабатывает у микроорганизмов устойчивое привыкание. Использовать данные препараты следует строго по назначению врача в особых случаях.



7. Тканевые носовые платки. По словам врачей, при остром насморке такие платки превращаются в настоящий рассадник инфекций.

Напомним, врач призвала не заниматься самолечением простуды. В связи с тем, что в Украине начался сезон простудных заболеваний, доктора обращаются с просьбами не заниматься самолечением и не назначать самостоятельно себе медикаменты для лечения, на первый взгляд, безобидной простуды и даже от насморка.

По словам отоларинголога, когда к специалисту приходит такой пациент, то его гораздо сложнее вылечить. Врач утверждает, что вся опасность интернет-диагнозов кроется в том, что люди, не являющиеся специалистами путаются в профессиональной информации, а еще часто ставят сами себе ложные диагнозы.

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Ранее медики назвали шесть основных ошибок пациентов при приеме лекарств. Специалисты объяснили, что во время болезни пациентам прописывают определенные режимы питания и дают рекомендации о том, что можно употреблять и чего нельзя.

Видео: РБК-Украина