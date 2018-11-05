В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек

Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ на 55,9% ниже эпидпорога

За минувшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 55,9%. За минувшую неделю зарегистрировано 11199 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 11739), наблюдается незначительное снижение заболеваемости на 4,6%.

Также сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 67,1%, среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 15,4%. В медицинские учреждения за неделю госпитализированы 79 человек, из них 77 - дети. С 1 октября 2018 против гриппа вакцинировались 9646 человек, в том числе 2445 детей.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения заявили, что в Украине по состоянию на 1 ноября не получили лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.

Отметим, на прошлой неделе в КГГА рассказали, где можно бесплатно обследоваться на флюорографе в ноябре.