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В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек

Новости » Общество    05.11.2018 - 13:57
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице заболеваемость гриппом и ОРВИ на 55,9% ниже эпидпорога

За минувшую неделю в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 11 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидемического порога на 55,9%. За минувшую неделю зарегистрировано 11199 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю - 11739), наблюдается незначительное снижение заболеваемости на 4,6%.

Также сообщается, что в структуре заболеваемости дети составляют 67,1%, среди школьников наблюдается снижение заболеваемости на 15,4%. В медицинские учреждения за неделю госпитализированы 79 человек, из них 77 - дети. С 1 октября 2018 против гриппа вакцинировались 9646 человек, в том числе 2445 детей.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения заявили, что в Украине по состоянию на 1 ноября не получили лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа.  

Отметим, на прошлой неделе в КГГА рассказали, где можно бесплатно обследоваться на флюорографе в ноябре.

 

В Киеве можно вакцинироваться от гриппа в 23 медучреждениях
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