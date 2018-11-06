Не помогают лекарства: медики назвали шесть основных ошибок пациентов

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Во время лечения имеет значение, что ест и пьет пациент

Врачи назвали шесть распространенных ошибок, которые совершают пациенты при приеме лекарств. Именно их-за этих ошибок, многие препараты не действуют на организм или действую настолько слабо, что не могут победить болезнь, пишет Ukrhealth.

Специалисты объяснили, что во время болезни пациентам прописывают определенные режимы питания и дают рекомендации о том, что можно употреблять и чего нельзя. Но все придерживаются этих правил.

1. Во время приема лекарств нужно тщательно следить за тем, чем их запивать.

Многие напитки не подходят для того, чтобы ими запивать таблетки. Некоторые из них способны значительно снизить эффективность медицинских препаратов.

От газированных напитков, типа колы, а также от кофе лекарства слишком быстро расщепляются, а чай способен замедлять усвоение компонентов препаратов. Также снижает эффективность лекарств молоко и различные фруктовые соки.

Лекарства лучше всего запивать обычной водой комнатной температуры. В редких случаях можно использовать другие напитки, если это написано в инструкции.

2. Во время приема лекарство нужно обращать внимание на пищу.

Некоторые продукты питания могут влиять на эффективность медицинских препаратов. Кроме того, нужно внимательно относиться к тому, что написано в инструкции – есть лекарства, которые нужно пить до еды, после еды или во время приема пищи.

Медики отмечают, что мята способна выводить часть компонентов лекарственных средств из организма, снижая эффективность лечения. Также стоит избегать таких продуктов, как овес, цветная капуста, ягоды, зеленые салаты, тыква, бобовые, грибы и изделия, приготовленные из цельнозерновой муки.

3. Во время лечения нельзя нарушать режим приема лекарств.

Многие препараты нужно принимать по четким схемам, особенно это касается антибиотиков. Для эффективности лечения концентрация соединений лекарств в организме должна оставаться постоянной в течении суток. Иначе – лечение не даст нужного результата. Для того, чтобы не пропускать прием лекарств в назначенное время можно ставить пометки, использовать специальные коробочки или поставить напоминание на мобильном телефоне.

4. Во время болезни врачи часто назначают несколько препаратов, и пациенты их все употребляют вместе.

Если врач не прописал определенной схемы, то все назначенные препараты не нужно принимать одновременно, так как в сочетании они могут снизить эффективность друг друга. После приема первого препарата стоит подождать полчаса, а потом принимать другое лекарство.

5. Незавершенный курс лечения.

Одна из самых распространенных ошибок. После того, как наступает видимое улучшение, пациент решает, что не стоит добивать курс антибиотика, например. Такие решения нельзя принимать, не проконсультировавшись с врачом. Из-за этой ошибки, болезнь может вернуться снова и тогда лечение может затянуться на более продолжительное время. Если выписан курс лекарств, то их нужно пропить до конца, независимо от того, как чувствует себя пациент.

6. Пациенты занимаются самолечением.

Пациенты после посещения врача и назначенного лечения принимают решение о замене некоторых препаратов. К примеру, более сильные лекарства на гомеопатию или народные средства. Так поступать категорически нельзя. Если возникает вопрос об эффективности выписанного препарата – то это нужно обсуждать с лечащим врачом и не заниматься самолечением.

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Видео: РБК-Украина