Топ-7 поширених помилок при лікуванні нежиті

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Багато методів, якими люди звикли боротися з нежиттю, насправді помилкові

Нежить — завжди перший симптом простудних захворювань і наш частийсупутник в холодну пору року. Однак, як стверджують терапевти, багато способів, якими люди звикли з ним боротися, насправді помилкові. Медики назвали сім найпоширеніших помилок при лікуванні риніту, передає "Медикфорум".



1. Довге застосування судинозвужувальних засобів. Фахівці нагадують, що максимально допустимий період часу, протягом якого можна застосовувати такі препарати - це 5 днів. При тривалому застосуванні імунна відповідь організму на інфекції знижується і судини перестають реагувати. Також довге використання крапель в ніс може призвести до втрати нюху.



2. Не лікувати нежить взагалі. Противники "лікарської хімії" вважають, що організм повинен сам справлятися з хворобами. Але відмова від лікування нежиті – це помилка, оскільки в такому випадку можуть легко виникати ускладнення, людина ризикує зіткнутися з синуситом, гайморитом та іншими хворобами пазух носа, які можуть поширюватися на всі ЛОР-органи, близько розташовані один до одного.



3. Навмання користуватися народними засобами. Лікарі закликають при нежиті не закапувати в ніс сік цибулі або інші подібні "домашні засоби". Приміром, цибульний сік може спалити слизову оболонку носової порожнини, знищити в ній корисну мікрофлору і пошкодити головні рецептори нюху. Також обережніше треба бути з ефірними маслами - багато з них є алергенами.



4. Гріти ніс під час нежитю. Зігрівання пазух носа підвищує температуру в цій області, що лише здатне посилювати запалення і розмноження патогенних організмів.



5. Часто промивати ніс. Рідина, якою промивають ніс, може потрапляти в різні відділи ЛОР-органів і таким чином поширювати інфекцію. До того ж сольові розчини вимивають з організму корисну мікрофлору - занадто часте промивання може зробити організм більш вразливим перед інфекціями.



6. Приймати антибіотики. Ці ліки можуть допомогти тільки в тому випадку, якщо нежить має бактеріальну природу - в іншому випадку антибіотики здатні завдати істотної шкоди. Прийом антибіотиків виробляє у мікроорганізмів стійке звикання. Використовувати дані препарати слід суворо за призначенням лікаря в особливих випадках.



7. Тканинні носові хустки. За словами лікарів, при гострому нежиті такі хустки перетворюються в справжній розсадник інфекцій.

Нагадаємо, лікар закликала не займатися самолікуванням застуди. У зв'язку з тим, що в Україні розпочався сезон простудних захворювань, доктора звертаються з проханнями не займатися самолікуванням і не призначати собі самостійно медикаменти для лікування, на перший погляд, простій застуди і навіть від нежитю.

За словами отоларинголога, коли до фахівця приходить такий пацієнт, то його набагато складніше вилікувати. Лікар стверджує, що вся небезпека інтернет-діагнозів криється в тому, що люди, які не є фахівцями плутаються у професійній інформації, а ще часто ставлять самі собі помилкові діагнози.

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Раніше медики назвали шість основних помилок пацієнтів при прийомі ліків. Фахівці пояснили, що під час хвороби пацієнтам прописують певні режими харчування і дають рекомендації про те, що можна їсти і чого не можна.

Відео: РБК-Україна