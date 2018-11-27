Топ-5 способов сделать губы объемнее

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Без филлеров — только с помощью макияжа и правильного ухода

Соблазнительные пухлые губы сейчас очень популярны, однако кардинально изменить объем губ можно только с помощью инъекций — они способны исправить форму, асимметрию, сделать даже очень тонкие губы пухлее и больше. Однако если вы против уколов красоты и вам нужно лишь слегка увеличить природный объем, вам помогут эти советы, пишет ELLE.

Понадобятся лишь средства для макияжа и ловкость рук.

Отшелушивание

Используйте скраб: он придаст губам ухоженность, усилит кровоток, а значит — губы станут объемнее, а их природный цвет — интенсивнее. Наносите специальные скрабы для губ или делайте легкий массаж сухим полотенцем или зубной щеткой — это излюбленный трюк многих визажистов. После обязательно увлажните кожу губ бальзамом, нанося его плотным слоем.

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Используйте консилер

Прежде чем приступать к нанесению помады, заштрихуйте поверхность губ и их контур консилером: это скроет ваш естественный пигмент. Затем возьмите остро заточенный карандаш и проведите линии, чуть заходя за ваш природный контур — но не переусердствуйте. Особое внимание уделите галочке над верхней губой — "арке купидона": для придания объема нанесите на нее каплю хайлайтера.

Карандаш+помада

Правильный карандаш — залог успеха. Подбирайте его тон в тон помаде, чтобы они буквально сливались: обычно идентичные оттенки можно найти в одной марке. Сначала заштрихуйте поверхность губ карандашом и нарисуйте необходимый вам контур, затем нанесите помаду — это позволит не только создать новые линии, но также продлит стойкость макияжу.

Фото: pixabay.com

Блеск для губ

Держите в своей косметичке прозрачный блеск для губ — это универсальное средство для придания губам соблазнительного объема. Наносите его соло или поверх любой помады. В составе ищите масла (они будут отвечать за разглаживание трещинок и неровностей) и экстракт перца — последний будет слегка покалывать и холодить кожу и придавать желанный объем.

Эффект омбре

Чтобы создать визуальную иллюзию объема, используйте два оттенка помадs близких друг другу по цветовой гамме. Более темный оттенок наносите на внешние уголки губ, а светлый — по центру, чтобы создать легкий эффект градиента. Сочетание оттенков может быть любым: шоколадный смешивайте с персиковым, классический красный — с кирпичным. Тщательно растушевывайте линии, чтобы эффект омбре был максимально мягким, а переход цвета — плавным.

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Видео: (video.rbc.ua)