Топ-5 способів зробити губи більш об'ємними

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Без філерів — тільки за допомогою макіяжу і правильного догляду

Спокусливі пухкі губи зараз дуже популярні, проте кардинально змінити обсяг губ можна тільки з допомогою ін'єкцій — вони здатні виправити форму, асиметрію, зробити навіть дуже тонкі губи пухліше і більше. Однак якщо ви проти уколів краси і вам потрібно лише злегка збільшити природний обсяг, вам допоможуть ці поради, пише ELLE.

Знадобляться лише засоби для макіяжу і спритність рук.

Відлущування

Використовуйте скраб: він додасть губам доглянутість, підсилить кровотік, а значить — губи стануть більшими, а їх природний колір — інтенсивніше. Наносьте спеціальні скраби для губ або робіть легкий масаж сухим рушником або зубною щіткою — це улюблений трюк багатьох візажистів. Після обов'язково зволожте губи бальзамом, наносячи його щільним шаром.

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Використовуйте консилер

Перш ніж приступати до нанесення помади, заштрихуйте поверхню губ і їх контур консилером: це приховає ваш природний пігмент. Потім візьміть гостро заточений олівець і проведіть лінії, трохи заходячи за ваш природний контур — але не перестарайтеся. Особливу увагу приділіть галочці над верхньою губою — "арці купідона": для додання обсягу нанесіть на неї краплю хайлайтера.

Олівець+помада

Правильний олівець — запорука успіху. Підбирайте його тон в тон помаді, щоб вони буквально зливалися: зазвичай ідентичні відтінки можна знайти в одній марці. Спочатку заштрихуйте поверхню губ олівцем і намалюйте необхідний вам контур, потім нанесіть помаду — це дозволить не лише створити нові лінії, але також продовжить стійкість макіяжу.

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Блиск для губ

Тримаєте в своїй косметичці прозорий блиск для губ — це універсальний засіб для додання губам спокусливого обсягу. Наносьте його соло або поверх будь-якої помади. У складі шукайте масла (вони будуть відповідати за розгладження тріщин і нерівностей) та екстракт перцю — останній буде злегка поколювати і холодити шкіру і надавати бажаний обсяг.

Ефект омбре

Щоб створити візуальну ілюзію об'єму, використовуйте два відтінки помадѕ близьких один одному по колірній гамі. Більш темний відтінок наносьте на зовнішні куточки губ, а світлий — по центру, щоб створити легкий ефект градієнта. Поєднання відтінків може бути будь-яким: шоколадний змішуйте з персиковим, класичний червоний — з цегляним. Ретельно розтушовуйте лінії, щоб ефект омбре був максимально м'яким, а перехід кольору — плавним.

Фото: unsplash.com

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Відео: (video.rbc.ua)