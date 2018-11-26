Еда от морщин: продукты, которые сделают лицо гладким и красивым

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Омега-3 и омега-6 обязательно должны присутствовать в рационе

Чтобы морщины не беспокоили еще долгое время, достаточно добавить в рацион омега-3 и омега-6. Хотя бы раз в неделю важно есть рыбу, а из продуктов растительного происхождения употреблять тыквенные семечки, шпинат и растительные масла.

Орехи

Коэнзим Q10 и витамин Е — вещества, которые ускоряют процессы регенерации и питания клеток кожи. Именно поэтому они так часто встречаются в составе антивозрастных продуктов. Специалисты называют орехи продуктом вечной молодости, поскольку они содержат и коэнзим Q10, и витамин Е. Правда, орехи очень калорийны, поэтому слишком увлекаться ими все же не стоит. Для кожи лица вполне хватит 50 г миндаля, кешью, фундука или грецких орехов три раза в неделю.

Красные и оранжевые овощи и фрукты

Чтобы цвет лица всегда радовал глаз, специалисты рекомендуют есть больше красных и оранжевых овощей и фруктов. Морковь, перец, помидоры, тыква, абрикосы — в этих продуктах большое количество бета-каротина, который отвечает за обновление клеток кожи. Кстати, входящий в состав многих антиэйдж-кремов ретинол, он же витамин А, образуется в нашем организме именно из каротина.

Рыба

Также в рационе обязательно должны присутствовать две важные полиненасыщенные жирные кислоты: омега-3 и омега-6. Без них никуда! Хотя бы раз в неделю нужно есть рыбу. Из продуктов растительного происхождения полезны тыквенные семечки, шпинат и растительные масла, особенно миндальное и льняное.

Цитрусовые

Коллаген — белок, синтезируемый клетками кожи, отвечающий за ее упругость и эластичность. В молодости поддерживать кожу упругой довольно просто: разрушающиеся коллагеновые волокна быстро замещаются новыми. А вот с возрастом этот процесс происходит гораздо медленнее. Как следствие — дряблость кожи и появление морщин. А лучший стимулятор коллагена — это витамин С. Он содержится в цитрусовых, киви, шиповнике, красном перце, облепихе и петрушке.

Напомним, включение определенных продуктов питания в рацион в зимний период поможет сохранить здоровье и хорошее самочувствие. Они помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом. Диетолог рассказала, на какие продукты следует налегать зимой.

Отметим, что диетолог рассказала, почему нельзя исключать макароны из рациона. Фус утверждает, что при попытках нормализовать вес, люди исключают макароны из своего рациона. Хотя, на самом деле, есть макароны, которые не относятся к разряду "вредного мучного". Макароны из твердых сортов богаты клетчаткой и растительным белком, содержат витамины, минералы и являются источником сложных углеводов. Помимо того, практически не содержат жиров.

Мы также сообщали, что эксперты рассказали, чем "заедать" стресс полезно. Люди, которые употребляют в пищу овощей по макисмуму значительно меньше подвержены стрессам, чем тем, кто ест овощи мало или не кушает их вовсе. В целом, от трех до четырех порций овощей в день снижают уровень стресса на 12% больше, чем всего одна порция или ни одной.

Видео: РБК-Украина