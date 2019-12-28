Как питаться перед новогодним застольем: план действий для худеющих

Эксперт составила меню накануне главной ночи года
Подготовка к празднованию Нового Года идет полным ходом. Составить меню, закупить продукты и продумать все детали праздничного стола – задача не из легких. Гастрономические соблазны поджидают на каждом шагу, но им можно граммотно противостоять и обмануть желание поддаться обжорству в самую главную ночь года. Диетолог Ольга Усенко пришла на помощь тем, кто хочет сохранить фигуру во время празников и не сорваться в ночь с 31 дабря на 1 января. Она опубликовала в Instagram подробное меню, как питаться в преддверии Нового Года.
Контролировать процесс питания в новогоднюю ночь не всегда получается, но мы можем подготовить себя перед днем Х и, таким образом, минимизировать последствия.
⠀
На практике это будет выглядеть так: за 2 дня до 31 числа мы начинаем менять свой рацион. То есть, 29 декабря с самого утра у нас будет такой режим питания, чтобы максимально освободить гликогеновые запасы и расчистить место для чего-то вкусного.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Рацион на 29.12:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
День перед датой Х: рацион 30.12:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ну, а 31 числа, вы можете начать с завтрака, как в дне с 30-го, как, впрочем, и продолжить перекусом и обедом.... А вот ужин и все, что планируется на потом, оставить уже на новогодний стол.
Напомним, что диетолог-нутрициолог Надежда Пахирко научила правильно употреблять алкоголь за праздничным столом.