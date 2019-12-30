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Топ-5 способів мінімізувати шкоду для фігури під час свят

Lite » Краса 30.12.2019 - 08:37
Топ-5 способів мінімізувати шкоду для фігури під час свят
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог дала поради тим, хто боїться погладшати

Зрозуміло, що новорічні свята – це завжди багато смачної їжі. Ризик переїсти й наїстися шкідливого сильно зростає, що може негативно позначитися на фігурі. Дієтолог Наталія Кошкіна, яка раніше поділилася простим планом схуднення для кожного, опублікувала на своїй сторінці в Instagram свої способи мінімізувати збитки.

"Я ніколи не відмовляю собі в цьому задоволенні. І не раджу вам. Але також я не раджу натискати кнопку "викл." і пускатися у всі тяжкі, щоб не перекреслити всі старання попередніх місяців. Важливо знайти золоту середину", - зазначила експерт.

Ось кілька порад, які повинні в цьому допомогти:

1. Вирішіть заздалегідь, чи продовжите ви дотримуватися своїх правил у харчуванні або зробите тимчасову перерву.

Будь-яке рішення буде правильним, якщо ви приймете його усвідомлено. Воно просто відображає те, що важливіше для вас в даний момент.

Топ-5 способів мінімізувати шкоду для фігури під час свят

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Не прагніть бути ідеальною.

Просто робіть краще з того, що можете зараз. Це допоможе не потрапити в пастку чорно-білого мислення, коли ви або виснажуєте себе дієтами, або віддаєтесь переїданню.


3. Голод – це не НП.

З досвіду знаю, що багато людей панічно бояться відчувати голод. Якщо ви з їх числа, раджу вам дозволити собі раз добряче зголодніти - щоб зрозуміти, що голод переносимий і з ним можна жити. І якщо для вас немає підходящої їжі, то ви цілком можете побути голодною пару годин.

Топ-5 способів мінімізувати шкоду для фігури під час свят

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Визначте "програму мінімум" на святкові дні.

Наприклад, їсти не менш 1 порції овочів у день. Або не менше 2 разів за свята сходити на тренування. Та зробіть це.

Топ-5 способів мінімізувати шкоду для фігури під час свят

Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Що б не відбувалося, ви завжди можете продовжувати слідувати самим простим базовим правилам: їсти повільно, усвідомлено і до 80%-ної ситості.

Нагадаємо, що дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко навчила правильно вживати алкоголь за святковим столом.

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