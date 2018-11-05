Топ-5 советов, как спасти кожу в холода

Фото: Коллаж РБК-Украина

Эксперт рекомендует избегать резких перепадов температур

В холодное время года кожа страдает особенно сильно, так как постоянно происходит перепад температур при выходе из помещения на улицу. Что делать и как уберечься от негативных последствий рассказала стилист Елена Лаппалайнен, передает российское СМИ.

1. Отказываемся от жирных кремов

Толстый слой жирного крема далеко не всегда может защитить кожу. При выборе средства необходимо смотреть, чтобы в составе не оказалось минеральных масел, которые создают тонкую пленку, сквозь которую влага не испаряется, а кожа не может дышать. Полезными компонентами в составе будут оливковое масло и жожоба.

Фото: (pexels.com)

2. Очищаем

При очистке рекомендуется использовать специальное молочко. После нанесения на поверхность лица - умыться минеральной или кипяченой теплой водой. К слову, применять мыло для удаления мейка нельзя, а гель необходимо заменить на пенку.

3. Моемся теплой водой

Эксперт советует проводить в душе не более 15 минут, так как горячая вода выше 40 градусов распаривает и раскрывает поры, а влага и все полезные компоненты вместе с потом выходят наружу, после чего кожа становится сухой. После душа важно нанести увлажняющие средства на все тело.

Фото: (pexels.com)

4. Избегаем резких перепадов температур

Померзнув на улице, не стоит сразу же спешить домой к обогревателю. Коже необходимо немного привыкнуть, так как из-за разницы температур может начаться шелушение.

5. Увлажняем губы

Осенью и зимой необходимо особенно тщательно подходить к выбору декоративной косметики. На улице губы сразу начинают трескаться, если уход и косметика подобраны неправильно. Стойкая губная помада больше всего сушит. Такие продукты не содержат в составе полезных масел, компонентов, витаминов. Перед нанесением помады необходимо обязательно увлажнить губы бальзамом.

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Видео: РБК-Украина