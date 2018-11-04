Топ-7 скрытых причин, почему не уходит вес

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Даже один из факторов может привести к остановке снижения веса

Большинство людей, которые пытаются похудеть, соблюдая сумасшедшие диеты и выполняя тяжелые упражнения, чаще всего не виноваты в безуспешности своих попыток. Причин тому может быть массы, и многие из них не лежат на поверхности. Доктор Владимир Туровский составил топ-7 причин, почему не уходит вес, передает "Портал о здоровье".

Последние научные данные показывают, что причиной являются определенные биохимические процессы, происходящие в организме. Доктор считает, что некоторые из этих процессов достаточно очевидны, как, например, нарушение обмена сахара или проблемы со щитовидной железой. Он акцентирует внимание на известных, но не очевидных проблемах, заставляющих наш организм накапливать жир:

Недостаток сна. Человек, страдающий от хронического недосыпания в результате нарушения сна или просто сильно перегруженного образа жизни, переводит свой организм в режим жесткой энергетической экономии. При этом метаболизм или скорость обмена веществ в организме значительно замедляется. В результате, диета, которая даже содержит меньшее количество калорий, что приводит к более значительному накоплению жира и, как результат, набора массы тела. Кроме того, хроническая усталость, вызванная недостатком сна, часто компенсируется за счет более высококалорийной пищи, что обеспечивает кратковременный всплеск энергии. Хронический стресс. Он связан с первым пунктом и часто бывает вызван недосыпанием. Гормон кортизол, который выделяется в стрессовой ситуации очень тесно связан с регуляцией энергетического обмена в организме. Он влияет на функцию инсулина в организме, что в свою очередь регулирует превращение углеводов в энергию или запасание в виде жира. Нарушение чувствительности к гормону лептину. Лептин отвечает в организме за расщепление жира и, в некоторой степени за чувство насыщения. Это происходит в результате использования сильно ограниченных диет и в особенности неправильного применения гормона HCG. В данном случае нарушается способность организма к расщеплению жировых клеток. Дефицит минералов и микроэлементов в питании. Наиболее характерен для проблем с весом — дефицит кальция, йода и цинка, витаминов В12 и D, нарушение баланса между Омега-3 и Омега-6 кислот. Дефицит этих и других питательных веществ приводит к неконтролируемым импульсам аппетита, нарушениям в производстве гормонов, отвечающих за энергообмен в организме и нарушением способности организма расщеплять жир. Скрытые аллергии. Непереносимость пищевых продуктов может проявляться через скрытые иммунные реакции, которые происходят внутри организма. В результате нарушается усвоение пищи, что приводит к перееданию и ускоренному набору веса. Системное воспаление. Системная воспалительная реакция в организме ведет ко многим разрушительным процессам, в том числе, нарушение работы кровеносных сосудов, повышенного давления, нарушения работы сосудов, углеводного обмена и к набору веса. Нарушение баланса производства и нейротрансмиттеров. Эти химикаты, производимые в мозге, которые контролируют настроение, аппетит и другие психоэмоциональные процессы. Соответственно, сбой в их работе приводит к нарушению аппетита, перееданию — особенно часто углеводов. А избыток углеводов в питании — это прямая дорога к ускоренному набору веса.

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Видео: (video.rbc.ua)