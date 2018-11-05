Топ-5 порад, як врятувати шкіру в холоди

Фото: Колаж РБК-Україна

Експерт рекомендує уникати різких перепадів температур

У холодну пору року шкіра страждає особливо сильно, так як постійно відбувається перепад температур при виході з приміщення на вулицю. Що робити і як вберегтися від негативних наслідків розповіла стиліст Олена Лаппалайнен, передає російське ЗМІ.

1. Відмовляємося від жирних кремів

Товстий шар жирного крему далеко не завжди може захистити шкіру. При виборі засобу необхідно дивитися, щоб у складі не виявилося мінеральних масел, які створюють тонку плівку, крізь яку волога не випаровується, а шкіра не може дихати. Корисними компонентами в складі будуть оливкова олія жожоби.

Фото: (pexels.com)

2. Очищуємо

При очищенні рекомендується використовувати спеціальне молочко. Після нанесення на поверхню обличча - вмиватися мінеральною або кип'яченою теплою водою. До речі, застосовувати мило для видалення мейку не можна, а гель необхідно замінити на пінку.

3. Миємося теплою водою

Експерт радить проводити в душі не більше 15 хвилин, так як гаряча вода вище 40 градусів розпарює і розкриває пори, а волога і всі корисні компоненти разом з потом виходять назовні, після чого шкіра стає сухою. Після душу важливо наносити зволожуючі засоби на все тіло.

Фото: (pexels.com)

4. Уникаємо різких перепадів температур

Померзнувши на вулиці, не варто відразу поспішати додому до обігрівача. Шкірі необхідно трохи звикнути, так як через різницю температур може початися лущення.

5. Зволожуємо губи

Восени і взимку слід особливо ретельно підходити до вибору декоративної косметики. На вулиці губи відразу починають тріскатися, якщо догляд і косметика підібрані неправильно. Стійка губна помада найбільше сушить. Такі продукти не містять у складі корисних масел, компонентів, вітамінів. Перед нанесенням помади необхідно обов'язково зволожити губи бальзамом.

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Відео: РБК-Україна