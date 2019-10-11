Топ-5 полезных бьюти-советов на все случаи жизни

Иллюстративное фото (pexels.com)

Блогер поделилась эффективными лайфхаками

Бьюти-блогер Ирина Шарк, которая ранее перечислила основные ошибки в уходе за волосами, решила поделиться полезными и эффективными бьюти-советами. Свои лайфхаки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте, отметив, что они действительно работают.

Наносите увлажняющее средство сразу после того, как умылись.

Иначе примерно через минуту тонкая водная пленка испарится и кожа начнет терять влагу.

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Если у вас проблемная кожа и прыщи частые гости на вашем лице, то у меня есть крутой лайфхак, начните чаще менять наволочку на подушке, каждые 3 дня.

На самом деле наволочка накапливает много разных бактерий в себе, особенно если у вас жирная кожа лица или головы. Попробуйте, и вы сразу заметите результат.



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

Пейте воду с лимоном.

Сразу же как проснулись, выдавите в чашку с горячей водой дольку лимона и выпейте натощак. Лимонная вода выводит токсины, которые провоцируют высыпания. Противопоказание: индивидуальная непереносимость, проблемы с ЖКТ.

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Наносите крем правильно.

Не нужно размазывать его по лицу, а хорошенько втирайте массажными движениями в течении пары минут.⠀



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Иллюстративное фото: (pexels.com)

А теперь внимание, крутой лайфхак от актрисы Кейт Мосс.

Чтобы удалить с лица следы усталости, отечности, придать лицу свежести, наберите в раковину ледяную воду, нарежьте туда огурец и погрузите в этот состав лицо на секунду. Кожа скажет вам спасибо. Противопоказание: купероз.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Ранее бьюти-блогер Ирина Шарк рассказала, как приготовить простую маску "два в одном", которая укрепит волосы и придаст им блеск, а также улучшит кожу лица.